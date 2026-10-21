Oyuncu Zeynep Çamcı anne oldu. "Hoş geldin dünyanın en güzel hediyesi"
21.10.2026 11:37
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Çamcı anne oldu. İlk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı.
“Leyla ile Mecnun”, “Beni Böyle Sev”, “Adı: Zehra”, “Güzel Günler”, “Recep İvedik 3” gibi projelerle tanınan Zeynep Çamcı, 2015 yılında yönetmen Serhat Bayram ile dünyaevine girdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncudan müjdeli haber geldi.
"HOŞ GELDİN CAN'OM"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Çamcı ilk kez anne oldu. 39 yaşındaki oyuncu, 15 Ekim'de Barselona'da bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Oğluna Can Miro adını veren Zeynep Çamcı, bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu, paylaştığı karelere "Hoş geldin Can’om" notunu düştü.
Çamcı'nın paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Zeynep Çamcı'nın eşi Serhat Bayram da mutluluğunu “Hayatımda ilk kez, kendime sarıldım. Hoş geldin benim babam. Hoş geldin dünyanın en güzel hediyesi” sözleriyle paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR
Daha önce eşiyle sosyal medyadan tanıştığını anlatan Çamcı, “Serhat'ın fotoğrafını gördüm. Kedilerle fotoğrafında onlarla çok sevgi gösterdiğini gördüm. Tipi de farklı geldi, dikkatimi çekti. Onu tanımak istedim” demişti.
Öte yandan şarkıcı Melike Şahin de kısa süre önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sedat Arpalık ile 2023 yılından beri evli olan 37 yaşındaki şarkıcı, oğluna Ali Robin ismini verdiğini duyurdu.