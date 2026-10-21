Oyuncu Zeynep Çamcı anne oldu. "Hoş geldin dünyanın en güzel hediyesi"

Zeynep Çamcı'nın eşi Serhat Bayram da mutluluğunu “Hayatımda ilk kez, kendime sarıldım. Hoş geldin benim babam. Hoş geldin dünyanın en güzel hediyesi” sözleriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Daha önce eşiyle sosyal medyadan tanıştığını anlatan Çamcı, “Serhat'ın fotoğrafını gördüm. Kedilerle fotoğrafında onlarla çok sevgi gösterdiğini gördüm. Tipi de farklı geldi, dikkatimi çekti. Onu tanımak istedim” demişti.