Ozan Akbaba 25 yıl sonra doğduğu evde. "Garip bir his"

Buket Akbaba ile 2017'den bu yana mutlu bir evliliği ve Ozan Ali adında bir oğlu olan 44 yaşındaki ünlü oyuncu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olmasına rağmen kariyerine oyunculukla devam etti.

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Ozan Akbaba, daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol aldı.