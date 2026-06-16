Ozan Akbaba 25 yıl sonra doğduğu evde. "Garip bir his"
16.06.2026 13:35
"Uzak Şehir"de "Cihan Albora" karakterine hayat veren Ozan Akbaba, seneler sonra Kars'ta doğduğu evi ziyaret etti. Ünlü oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaştı.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan ve çekimleri Mardin'de yapılan Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba, dizideki performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Zaman zaman ailesiyle de fotoğraflarını paylaşan ve sezon finali sonrası dinlenmeye çekilen Ozan Akbaba, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"ÇOK DEĞİŞMİŞ OLMAMA RAĞMEN ÇİÇEKER HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"
Ünlü oyuncu, 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldiği evi ziyarete gitti. 25 yıl sonra doğduğu eve giden ve buradan bir paylaşım yapan Akbaba, duygularını satırlara döktü.
25 yıl sonra, doğduğum evde" diyerek söze başlayan ünlü isim, “Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his” dedi.
Akbaba, sözlerine “Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım” diye devam etti.
BİR ÇOCUK BABASI
Buket Akbaba ile 2017'den bu yana mutlu bir evliliği ve Ozan Ali adında bir oğlu olan 44 yaşındaki ünlü oyuncu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olmasına rağmen kariyerine oyunculukla devam etti.
Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Ozan Akbaba, daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol aldı.