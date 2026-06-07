Ozan Güven yaşananlar sonrası ilk kez konuştu. "Artık asansöre bile kadınla binmiyorum"

Tüm bu olaylarla ilgili kimseye öfke duymadığını da söyleyen Güven, ünlü olmasaydı bunları yaşamayacağını inandığını ifade etti. "Beni rahat bırakın." diyen Güven, şunları söyledi:

“Her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap duyuyorum, öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Hayatım boyunca uzun süreli ilişkilerim oldu. İstenmediğim bir yerde durmam, ya giderim ya da gitmesini söylerim. Meseleleri halletme yöntemim şiddet değil.”

OYUNLARI İPTAL OLMUŞTU

Ozan Güven sosyal medya hesabında ‘O.M.G’ oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu da açıklamıştı. Güven'in paylaşımında şu ifadeler yer almıştı: “Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Seyircilerimizden çok özür diliyoruz. Sezonun son oyunu, 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne’de gerçekleşecektir. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere.”