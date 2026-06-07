Ozan Güven yaşananlar sonrası ilk kez konuştu. "Artık asansöre bile kadınla binmiyorum"
07.06.2026 11:40
Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı cezanın ardından uzun süre sessiz kalan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaşmasına ilişkin konuştu.
Geçen sene eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir mekandan bazı kadınların tepkisi sonucu çıkarılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Güven, yeni açıklamalarda bulundu.
“KONUŞMANIN DA SUSMANIN DA ÇOK ZOR OLDUĞU 5.5 SENE OLDU”
Ozan Güven, A Para’da yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırılan Güven, sessizliğini bozdu.
Güven, "Bana neden sustun diyorlar? Adalet var, hukuk var, gizlilik kararı var. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden sustum. Mahkemenin 5.5 sene süreceğini bilmiyordum. Bu 5.5 sene, konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5.5 seneydi." dedi.
"TÜRKİYE'DE ŞİDDETİN SORUMLUSU BENMİŞİM GİBİ GÖSTERMEK VİCDANSIZLIK"
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gittiği bir mekânda kadınların tepkisiyle karşılaşan ünlü oyuncu bu konuyla ilgili de şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye’de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasına bakabilirsiniz. Benim alnım ak. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani ruh hastası sapkın adamla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. 21 yaşında bir çocuğum var. Hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak ne kimsenin gemisine binerek bir hayat kurdum. Ama bir sabah bir kalkıyorsunuz kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor.”
"BEŞ DAVANIN 4’ÜNDEN BERAAT ETTİM"
Hakkında açılan 5 davanın dördünden beraat ettiğini söyleyen Güven, eski sevgili Deniz Bulutsuz'u kastederek, "Hürriyetini engellediğim, telefonunu alıp gasp ettiğim konusundan beraat ettim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu, tuttum kaydı o bir yerini çizdi. Abajur silah sayıldı, silahla adam yaralamaktan hüküm giydim." ifadelerini kullandı.
“TÜM KADINLAR MELEK, ERKEKLER ŞEYTAN MI?”
Ozan Güven toplumun linç kültüründen kurtulması gerektiğini de, "Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Sizin erkek çocuğunuzun başına böyle bir hikâye gelebilir. 6 sene benden çok şey götürdü, beni kahretti. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum, yalnız başıma biniyorum. Kadının beyanı esastır ama hangi kadının beyanı? Yani dünyadaki bütün kadınlar melek, bütün erkekler şeytan mı?" sözleriyle belirtti.
"BENİ RAHAT BIRAKIN"
Tüm bu olaylarla ilgili kimseye öfke duymadığını da söyleyen Güven, ünlü olmasaydı bunları yaşamayacağını inandığını ifade etti. "Beni rahat bırakın." diyen Güven, şunları söyledi:
“Her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap duyuyorum, öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Hayatım boyunca uzun süreli ilişkilerim oldu. İstenmediğim bir yerde durmam, ya giderim ya da gitmesini söylerim. Meseleleri halletme yöntemim şiddet değil.”
OYUNLARI İPTAL OLMUŞTU
Ozan Güven sosyal medya hesabında ‘O.M.G’ oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu da açıklamıştı. Güven'in paylaşımında şu ifadeler yer almıştı: “Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Seyircilerimizden çok özür diliyoruz. Sezonun son oyunu, 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne’de gerçekleşecektir. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere.”