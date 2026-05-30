Ozan Güven'e kadınlardan tepki yağdı. Mekanı terk etmek zorunda kaldı
30.05.2026 12:23
Deniz Bulutsuz'un açtığı dava kapsamında hapis cezası bulunan Ozan Güven, gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Ünlü isim, mekanı terk etmek zorunda kaldı.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaştı.
Kadıköy'de arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü.
Ünlü oyuncunun mekanda olduğunu gören kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.
Tepkiye rağmen bir süre masada oturmaya devam eden ünlü isim, daha sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı.
Güven'e yönelik protestodan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
BİR VATANDAŞ OLAYI BU SÖZLERLE ANLATTI
Ozan Güven'i protesto eden bir vatandaş olayı, sosyal medya hesabından anlattı. İlk olarak Ozan Güven'in Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla oturduğu masaya gittiğini ancak Güven'in tuvalete gittiğini belirten vatandaş, ardından Ozan Güven'i ve Aslantuğ'u mekanda istemediklerini söylediğini öne sürdü.
Ardından birkaç kere masaya giderek mekanı terk etmelerini rica ettiklerini söyleyen kişi, hareketlilik olmayınca protestonun başladığını ifade etti.
Güven'in çıkmayı reddettiğini ancak bir saatin ardından mekandan çıkmak zorunda kaldığı öne sürüldü.
"BİR FİSKE DAHİ VURMADIM"
Öte yandan Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'la davasıyla ilgili konuşurken hiçbir şey yapmadığını ve bu sebeple özür dilemeyeceğini söylemiş ve "Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay." demişti.
NE OLMUŞTU?
2020 yılında o dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, dava sürecinde ekranlardan uzaklaştı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Ozan Güven’i “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırdı.
2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven, mevcut infaz rejimine göre 45 gün cezaevine girecek.