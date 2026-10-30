Özcan Deniz kararını açıkladı. Televizyona veda ediyor
30.10.2026 15:55
Son Güncelleme: 30.10.2026 15:55
Yeni filmi Son Yemek ile Antalya Altın Portakal Film Fesitvali'nde izleyiciyle buluşan Özcan Deniz, televizyon dizileri konusundaki kararını açıkladı.
Öykü Karayel ile başrolleri paylaştığı "Son Yemek” filmini ilk kez Antalya Altın Portakal’da seyirciyle buluşturan Özcan Deniz, televizyon projeleriyle ilgili sorular üzerine aldığı kararı açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizilerle ilgili konuşan Deniz, “Artık hayatımda televizyon olmayacak” dedi.
Kariyeri boyunca birçok dizide rol alan ve bu açıklamasıyla gündem olan Özcan Deniz'in hafızalara kazınan dizileri akıllara geldi. İşte o yapımlar…
KIZIL GONCALAR
Özcan Deniz'in başrolleri Özgü Namal ile paylaştığı son projesi Kızıl Goncalar, farklı dünya görüşlerine sahip iki insanın, kaderin birleştirici gücüyle yollarının kesişmesini konu alıyordu. Deniz dizide Levent Alkanlı karakterine hayat vermişti.
İSTANBULLU GELİN
Özcan Deniz'in Aslı Enver ile başrolleri paylaştığı İstanbullu Gelin de son yılların en sevilen projeleri arasına girdi. 2017-2019 yılları arasında izleyiciyle buluşan dizide, Deniz, Faruk Boran karakteriyle öne çıktı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Hayata Dön adlı kitabından esinlenerek uyarlanan dizi, Süreyya ile Bursa’nın köklü, geleneklerine bağlı, çok zengin ailelerinden birinin büyük oğlu Faruk Boran'ın aşkını konu ediyor.
HAZİRAN GECESİ
Başrollerini Özcan Deniz, Naz Elmas, Nebahat Çehre ve Burcu Kara'nın paylaştığı Haziran Gecesi de Türk televizyonunun sevilen projeleri arasında yer alıyor. Havin ve Baran'ın aşkının anlatıldığı dizinin hikayesi de Özcan Deniz imzası taşıyordu.
ASMALI KONAK
Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı, Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı "Asmalı Konak" dizisi, bir dönem fırtınalar estirdi.
2002-2003 yılları arasında izleyiciyle buluşan dizide Seymen Karadağ'ı canlandıran Özcan Deniz'in bu projeyle yıldızı daha da parladı.