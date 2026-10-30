Özcan Deniz kararını açıkladı. Televizyona veda ediyor

Öykü Karayel ile başrolleri paylaştığı "Son Yemek” filmini ilk kez Antalya Altın Portakal’da seyirciyle buluşturan Özcan Deniz, televizyon projeleriyle ilgili sorular üzerine aldığı kararı açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizilerle ilgili konuşan Deniz, “Artık hayatımda televizyon olmayacak” dedi.

Kariyeri boyunca birçok dizide rol alan ve bu açıklamasıyla gündem olan Özcan Deniz 'in hafızalara kazınan dizileri akıllara geldi. İşte o yapımlar…