Özcan Deniz'den müjde. Hayat hikayesini film yapacak
20.05.2026 14:06
Gerek şarkıları gerek filmleriyle gündemden düşmeyen Özcan Deniz, dün 54 yaşına bastı. Ünlü sanatçı, yeni film projesiyle ilgili ilk ipuçlarını hayranlarıyla paylaştı.
Ağabeyi ve kız kardeşiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, açıklamaları ve sahne performansıyla da adından söz ettiriyor.
Kariyeri boyunca birçok sinema filmini de imza atan ünlü sanatçı, dün 54 yaşına bastı. Doğum günü vesilesiyle hayranlarına seslenen Deniz, ailesi için kaleme aldığı satırlarda yeni projesinin müjdesini verdi.
"FARELİ EV" GELİYOR
Son olarak Öykü Karayel ile başrolleri paylaştığı “Son Yemek” adlı filmde hem kamera karşısına geçen hem de yönetmen koltuğunda oturan Özcan Deniz, yeni bir film projesi olduğunu müjdeledi.
Annesi Kadriye Deniz için kaleme aldığı satırlarda seneler önce çektiği zorluklardan bahseden ünlü isim, gerçek hayatının kesiti olan bir film yapacağını dile getirdi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özcan Deniz, filmin adının “Fareli Ev” olacağını da duyurdu.
BİRÇOK FİLME İMZA ATTI
Çocukluk ve gençlik yıllarını Aydın'da geçiren Özcan Deniz, burada düzenlenen bir ses festivaline katılıp birinci oldu. Bu başarısı sonrası önce İstanbul'a ardından Almanya'ya giden Deniz'in şöhret yolculuğu başladı. Dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra oyunculuk da yapan Deniz, “Asmalı Konak”, “Haziran Gecesi”, “Neredesin Firuze”, “Karagül”, “İstanbullu Gelin” gibi birçok projede rol aldı.
Ardından kamera arkasına geçen Deniz, “Evim Sensin, “İkinci Şans” gibi filmlerin yönetmenliğini üstlendi. Deniz, “Ya Sonra”, “Su Ve Ateş”, “Öteki Taraf” ve “Sevimli Tehlikeli" adlı projelerinde de hem başrol oynadı hem senaryoyu kaleme aldı hem de yönetmenliğini üstlendi.