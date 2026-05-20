Özcan Deniz'den müjde. Hayat hikayesini film yapacak

Son olarak Öykü Karayel ile başrolleri paylaştığı “Son Yemek” adlı filmde hem kamera karşısına geçen hem de yönetmen koltuğunda oturan Özcan Deniz, yeni bir film projesi olduğunu müjdeledi.

Annesi Kadriye Deniz için kaleme aldığı satırlarda seneler önce çektiği zorluklardan bahseden ünlü isim, gerçek hayatının kesiti olan bir film yapacağını dile getirdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özcan Deniz, filmin adının “Fareli Ev” olacağını da duyurdu.