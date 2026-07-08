Özkan Uğur aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu. "Yokluğun ne büyük eksiklik"
08.07.2026 11:09
Son Güncelleme: 08.07.2026 11:16
MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. 69 yaşında aramızdan ayrılan usta isim, şarkıları ve canlandırdığı rollerle unutulmuyor.
Vokalist, besteci, müzisyen, oyuncu kimliklerini bir arada taşıyan Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayatını kaybetti. Lenf kanseri sebebiyle hayatını kaybeden ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen Uğur, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
50 yılı aşkın sanat yaşamında kendine özgü enerjisi ve mizahi üslubuyla dikkat çeken Özkan Uğur; bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.
1953'te İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim alan Uğur, profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başladı.
Uğur, 1971'de tanıştığı, sonralarda "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.
"Kaygısızlar"ın dağılmasının ardından 1972'de Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı.
MFÖ İLE YILDIZI PARLADI
Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" topluluğu olarak bir araya gelip ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.
MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.
"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" gibi birçok esere imza atan Uğur, 1988'de "Arkadaşım Şeytan" filmiyle sinemaya adım attı.
OYUNCULUK PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKTI
Özkan Uğur, aralarında 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkıya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.
"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika", "Türk Malı" ve "Erşan Kuneri" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını da başarıyla sundu.
Aysun Aslan Uğur ile 1989'da evlenen sanatçının Alişan adında bir oğlu bulunuyor.
"HER GÜN AKLIMDASIN"
Öte yandan Özkan Uğur'un üçüncü ölüm yıl dönümünde Roman havası cover’larından oluşan bir çalışması da hayranlarıyla buluşturuldu. Eşi Aysun Aslan Uğur, kaybettiği Özkan Uğur'a “Unutturamaz seni hiç bir şey…” diye seslenirken oğlu Alişan Uğur da babasına olan özlemini “Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz” diye ifade etti.
Ayşegül Aldinç de yakın arkadaşı Uğur'u “Canım benim yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur” diyerek andı.
Cem Yılmaz da Özkan Uğur için “Özkan ağabeyimi hasretle anıyorum. Çok özlüyorum. Nur içinde yatsın” sözleriyle bir paylaşım yaptı.