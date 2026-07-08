Özkan Uğur aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu. "Yokluğun ne büyük eksiklik"

Öte yandan Özkan Uğur'un üçüncü ölüm yıl dönümünde Roman havası cover’larından oluşan bir çalışması da hayranlarıyla buluşturuldu. Eşi Aysun Aslan Uğur, kaybettiği Özkan Uğur'a “Unutturamaz seni hiç bir şey…” diye seslenirken oğlu Alişan Uğur da babasına olan özlemini “Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz” diye ifade etti.

Ayşegül Aldinç de yakın arkadaşı Uğur'u “Canım benim yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur” diyerek andı.

Cem Yılmaz da Özkan Uğur için “Özkan ağabeyimi hasretle anıyorum. Çok özlüyorum. Nur içinde yatsın” sözleriyle bir paylaşım yaptı.