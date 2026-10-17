Özlem Koldaş'tan Soner Olgun'a veda. "Sen benim yol arkadaşımdın"

Koldaş, sözlerine ”Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük; ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın" diye devam etti.

Olgun'a “Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı” diye seslenen Özlem Koldaş, “Seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum” dedi.