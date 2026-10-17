Özlem Koldaş'tan Soner Olgun'a veda. "Sen benim yol arkadaşımdın"
17.10.2026 10:14
Pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş duygusal bir paylaşım yaptı. Koldaş, Olgun'a "Her zaman çok kıymetliydin" diye veda etti.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, dün hayatını kaybetti. “İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan Olgun'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
67 yaşında yaşamını yitiren Soner Olgun için eski eşi Özlem Koldaş da veda paylaşımı yaptı.
“İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum…” diyen Özlem Koldaş, “21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın” ifadelerini kullandı.
"KEŞKE YAPABİLECEĞİM DAHA FAZLA ŞEY OLSAYDI"
Koldaş, sözlerine ”Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük; ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın" diye devam etti.
Olgun'a “Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı” diye seslenen Özlem Koldaş, “Seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum” dedi.
"SANA ELVEDA DİYEMİYORUM..."
Özlem Koldaş, paylaşımını “Ama bir şeyi biliyorum; sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin. Ve bugün dönüp baktığımda, bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor: İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun, iyi ki bunca yılı birlikte yaşadık. Şimdi seni uğurlamak zorundayım ama ben sana elveda diyemiyorum Sonerciğim; çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der? Huzurla uyu canım Sonerciğim, Elif'imiz bana emanet ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin” sözleriyle noktaladı.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Soner Olgun için yarın saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlenecek. Olgun'un cenazesi, öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.