Pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat son durumunu açıkladı
03.09.2026 08:31
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 73 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, bir ameliyat daha olduğunu açıklayarak son sağlık durumunu paylaştı.
"Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", "Klavye Delikanlıları" gibi birçok dizide rol alan Gül Onat, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.
Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Onat'tan yeni bir açıklama daha geldi.
Daha önce kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran oyuncu, son paylaşımında yeni bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Böbrek yollarından ameliyat olduğunu belirten Onat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız, bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm.”
"KUYRUĞU DİK TUTUYORUM, MERAK ETMEYİN"
Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Onat, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin." dedi.