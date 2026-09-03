Pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat son durumunu açıkladı

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Onat, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin." dedi.