Paris yangın yeri. Manga grubunun solisti Ferman Akgül göstericilerin arasında kaldı

SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAKTA

Belediye binaları basıldı, araçlar ateşe verildi, protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Görüntülerin adresi Fransa.

Artan hayat pahalılığına ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklere tepki gösteren yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Yaklaşık bir aydır öğrenci protestolarına sahne olan ülkede, Sarı Yelekliler hareketi de yeniden sokaktaydı.

2018'de akaryakıt fiyatlarına tepki olarak ortaya çıkan hareketin üyeleri öğrenci eylemlerine katıldı. Başkent Paris başta olmak üzere pek çok kentte gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Yüzleri maskeli göstericiler polisle çatıştı.

Araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Bazı mağazaların ve restoranların camları kırıldı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Lyon kentinde göstericiler bir turizm ofisini ateşe verdi.

PROTESTOLARA YAKLAŞIK 550 BİN KİŞİ KATILDI

Marsilya'da da protestocular kapıyı kırarak belediye binasına girdi. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre ülke genelinde protestolara yaklaşık 550 bin kişi katıldı.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'da şiddete yer yok." diyerek itidal çağrısı yaptı. Protestoların fitilini geçen ay Paris banliyölerinde başlayan öğrenci eylemleri ateşlemişti. Öğretmen eksikliği ve okullardaki kötü koşullara karşı başlayan gösteriler, hayat pahalılığına ve ekonomik eşitsizliğe yönelik ülke çapında bir protesto dalgasına dönüştü.