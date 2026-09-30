Paris'te Serenay Sarıkaya rüzgarı sürüyor. Bu kez podyumda değil konuklar arasında

Serenay Sarıkaya ertesi akşam da dünyaca ünlü bir markanın defilesine konuk olarak katıldı. Defileyi izlemeye derin yakalı siyah blazer ceket, bol paça siyah kumaş pantolondan oluşan bir takım giymeyi tercih eden Serenay Sarıkaya, koyu göz makyajı ve büyük küpeleriyle kombinini tamamladı.

Hailey Bieber'ın da aynı defileye benzer bir kombinle katılması da dikkatlerden kaçmadı. Bazıları Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti daha iyi taşıdığını söylerken, bazıları da Hailey Bieber'ın duruluğunu çok beğendi.