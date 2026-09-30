Paris'te Serenay Sarıkaya rüzgarı sürüyor. Bu kez podyumda değil konuklar arasında
30.09.2026 11:07
Paris Moda Haftası'nda dünya yıldızlarıyla aynı podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, dün akşamda bir markanın defilesine konuk oldu. Sarıkaya'nın stili çok beğenildi.
Kariyeri boyunca birçok dizide rol alan ve şimdilerde uluslararası markaların gözdesi haline gelen Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu kozmetik markasının davetiyle Paris'e gitti.
Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria gibi isimlerle birlikte yürüdü.
Serenay Sarıkaya ertesi akşam da dünyaca ünlü bir markanın defilesine konuk olarak katıldı. Defileyi izlemeye derin yakalı siyah blazer ceket, bol paça siyah kumaş pantolondan oluşan bir takım giymeyi tercih eden Serenay Sarıkaya, koyu göz makyajı ve büyük küpeleriyle kombinini tamamladı.
Hailey Bieber'ın da aynı defileye benzer bir kombinle katılması da dikkatlerden kaçmadı. Bazıları Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti daha iyi taşıdığını söylerken, bazıları da Hailey Bieber'ın duruluğunu çok beğendi.
Defile öncesi verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan 34 yaşındaki Sarıkaya'nın stiline sosyal medyadan “Muhteşem”, “Özgüveni harika”, “Bir kıyafet bu kadar güzel taşınıyor”, “Serenay'ın duruşu inanılmaz” gibi yorumlar yapıldı