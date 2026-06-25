Patara Antik Kenti'nde bir ilk. 2 bin yıl sonra yeniden su akışı sağlandı

Patara Antik Kenti'nde 1988 yılından bu yana devam eden kazılarda Roma Dönemi’ni yansıtan birçok yapı ve eser bulundu. Dönemin en ihtişamlı yapıtlarından biri olan Kent Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı.

O dönemde Kent Kapısı'nın gücünün ve ihtişamının göstergesi olan su perdesi ise aslına uygun şekilde yeniden çalıştırıldı ve yaklaşık 2 bin yıl sonra akmaya başladı.