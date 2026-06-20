Patara Antik Kenti'nde yeni dönem. Akşam esintisinde tarihe yolculuk

Patara Antik Kenti'nde 1988 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, “Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından kentteki çalışmalar daha da hız kazandı. Bu süreçte tiyatro, meclis binası ve diğer önemli yapıların bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi” dedi.

2025'te Nero Feneri'nin yeniden ayağa kaldırıldığını söyleyen Aktaş, "Çevre düzenlemeleri tamamlandı, yollar ışıklandırıldı ve fener aydınlatılarak gece müzeciliği kapsamına alındı. Bu kapsamda ziyaretçilerimiz farklı bir atmosferde tarihi yapıları deneyimleme fırsatı buluyor" diye konuştu.