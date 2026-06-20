Patara Antik Kenti'nde yeni dönem. Akşam esintisinde tarihe yolculuk
20.06.2026 11:03
Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Patara Antik Kenti, gece müzeciliği kapsamında ışıklandırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Antalya'da gece müzeciliği uygulamaları kapsamında Patara Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar ışıklandırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Böylece ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi yapıları farklı bir atmosferde keşfetme imkanı buluyor.
Antik kentin simge eserlerinden Patara Nero Deniz Feneri ile çevresindeki kazı alanı, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece saatlerinde de görünür hale geldi. Işıklandırılan alanlar, tarihi dokuyu ön plana çıkarırken ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
Gece müzeciliği uygulamasıyla Patara'nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. Öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar ulaşırken, ziyaretçiler akşam esintisinde Nero Deniz Feneri, tiyatro, meclis binası ve sütunlu yollarda tarihe yolculuk yapabiliyor.
"ZİYARETÇİLERİMİZ FARKLI BİR ATMOSFERDE TARİHİ YAPILARI DENEYİMLİYOR"
Patara Antik Kenti'nde 1988 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, “Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından kentteki çalışmalar daha da hız kazandı. Bu süreçte tiyatro, meclis binası ve diğer önemli yapıların bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi” dedi.
2025'te Nero Feneri'nin yeniden ayağa kaldırıldığını söyleyen Aktaş, "Çevre düzenlemeleri tamamlandı, yollar ışıklandırıldı ve fener aydınlatılarak gece müzeciliği kapsamına alındı. Bu kapsamda ziyaretçilerimiz farklı bir atmosferde tarihi yapıları deneyimleme fırsatı buluyor" diye konuştu.