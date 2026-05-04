Pazar akşamının galibi değişmedi. Çirkin yine zirvede
04.05.2026 13:25
Aydın Kayar
Star TV'nin sevilen dizisi "Çirkin" dün akşam altıncı bölümüyle ekranlara geldi. "Çirkin" dizisi, tüm izleyici kategorilerinde birinci olarak zirveye yerleşti.
Star TV'nin iddialı dizisi "Çirkin" pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin", çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.
3 Mayıs Pazar akşamı altıncı bölümüyle ekranlara gelen “Çirkin” son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitledi.
ÇİRKİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği “ Çirkin” dizisi, altıncı bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu.
Çirkin'in son bölümünde, Kadir ve Meryem’in evli olduğunu öğrenen Lale’nin dünyası başına yıkıldı. Öfkeden deliye dönen Lale, Hisarlı’dan İstanbul’a dönüş yolunda Kadir’le yüzleşti. Kadir, bu evliliğin sadece kâğıt üzerinde olduğunu ve Engin’in borçları için yapılan bir mecburiyet olduğunu savunsa da Lale’yi ikna edemedi. Nişanlısının bir başkasıyla evli olmasını kabullenemeyen Lale, Kadir’e Meryem’den boşanması şartını sunarak Cennet’e karşı evcilik oyununun devam etmesini kabul etti.
İsmet tarafından durdurulan Nehir, İsmet’in kendisini ikna etmesine izin vermiş gibi yaparak mahalleye döndü. Aklı hâlâ Ateş’te olan Nehir, İsmet’i özgürlüğüne giden bir bilet olarak kullanmaya karar vererek onunla nişanlandı. Ancak bu nişan, Nehir’in Meryem’e karşı duyduğu nefreti daha da artırdı.
Ebru, doğum gününde kaybolan küpeleri için Nehir’i suçladı ancak Ateş, annesinin söylediklerini reddetti. Nehir’e olan güvenini ve ilgisini açıkça dile getiren Ateş, annesinin uyarılarına kulak asmadı. Bunun üzerine Ebru, oğlunu Nehir’den koparmak için bir plan yaptı. Ateş’in eski sevgilisi Defne’yi arayarak onun Ateş’le yeniden yakınlaşması için ilk adımı attı.
Ökkeş, Meryem ve Kadir’i akşam yemeğine davet ederek şüphelerini masaya yatırdı. Engin’in borçlarını kapatmak için satılan arsaların aslında Meryem’e ait olduğunu öğrenen Ökkeş, genç kızın bu kadar büyük bir parayı neden Kadir’e verdiğini sorguladı. Meryem ise Kadir’in yıllarca kendilerine baktığını, onları hiçbir şeyden mahrum bırakmadığını samimiyetle anlattı. Kadir’in bu büyük vefası karşısında elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Meryem, Ökkeş’in takdirini bir kez daha kazandı.
KADİR VE ENGİN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Engin, Ferhat’ın kurduğu kumar tuzağına düştü. Durumu haber alan Kadir, adamlarıyla birlikte mekânı basarak Engin’i masadan kaldırmak istedi. Ortam gerilince Kadir ve Ferhat karşı karşıya geldi. Çıkan kargaşadan faydalanan Engin ise mekândan ayrıldı.
Kadir, son anda Engin’in arabasına bindi. İkili arasında tartışma yaşanırken, Engin direksiyon başında öfke nöbeti geçirdi ve aracın kontrolden çıkmasıyla kaza yaptı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan ikili, eve döndüklerinde Ökkeş’in sorularıyla karşılaştı. Kadir, Engin’in kumar oynadığını saklayarak suçu üstlendi. Kadir’in kendisini babasının karşısında ele vermemesinden etkilenen Engin, ona teşekkür etti ve bu olay aralarındaki buzları eritti.
LALE SON KOZUNU OYNADI
Kadir’in, Lale’nin baskısıyla boşanma kararını açıklaması Meryem için tam bir yıkım oldu. Seher’in de desteğiyle Meryem, artık kendi ayakları üzerinde durmaya karar verdi. Ökkeş’in sunduğu yardım teklifini kabul etti ve kulüpte çalışmak istediğini söyledi. Kadir’in tüm itirazlarına rağmen, Ökkeş’in onayıyla Meryem, Lale’nin asistanı olarak işe başladı.
Meryem’in kulübe gelişi Lale’yi daha da hırslandırdı. Onu yıldırmak için en ağır işleri Meryem’in üzerine yıktı. Avukat arkadaşına hazırlattığı boşanma dilekçesini Meryem’in önüne koyan Lale, Kadir’in her şeyden haberi olduğu yalanını söyledi. Meryem, büyük bir hayal kırıklığıyla imzayı attı. Kadir ise tüm bunlardan habersiz bir şekilde Meryem’in kendisine neden bu kadar soğuk ve mesafeli davrandığını anlamaya çalışırken, Lale’nin arkasından iş çevirdiğini çok geç öğrendi.
Lale, Meryem’i tamamen saf dışı bırakmak için son kozunu oynadı ve magazincilere Kadir ile olan fotoğraflarını sızdırdı. Ertesi sabah gazetelerde ve televizyonlarda “Yılın Aşkı” başlığıyla Kadir ve Lale’nin evleneceği haberi tüm mahalleye yayıldı. Haberi gören Cennet, Kadir ve Meryem büyük bir şok yaşadı.
7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Çirkin"in 7'nci bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda; gazetedeki haberle çılgına dönen Cennet önce Kadir'e ardından da Meryem'e kızdı. Ardından bir plan yapan Cennet, Meryem'i de yanına alarak hem Lale hem de Ökkeş ile görüşmeye gitmesi dikkat çekti.
"Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.