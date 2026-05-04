Pazar akşamının galibi değişmedi. Çirkin yine zirvede

Kadir’in, Lale’nin baskısıyla boşanma kararını açıklaması Meryem için tam bir yıkım oldu. Seher’in de desteğiyle Meryem, artık kendi ayakları üzerinde durmaya karar verdi. Ökkeş’in sunduğu yardım teklifini kabul etti ve kulüpte çalışmak istediğini söyledi. Kadir’in tüm itirazlarına rağmen, Ökkeş’in onayıyla Meryem, Lale’nin asistanı olarak işe başladı.

Meryem’in kulübe gelişi Lale’yi daha da hırslandırdı. Onu yıldırmak için en ağır işleri Meryem’in üzerine yıktı. Avukat arkadaşına hazırlattığı boşanma dilekçesini Meryem’in önüne koyan Lale, Kadir’in her şeyden haberi olduğu yalanını söyledi. Meryem, büyük bir hayal kırıklığıyla imzayı attı. Kadir ise tüm bunlardan habersiz bir şekilde Meryem’in kendisine neden bu kadar soğuk ve mesafeli davrandığını anlamaya çalışırken, Lale’nin arkasından iş çevirdiğini çok geç öğrendi.

Lale, Meryem’i tamamen saf dışı bırakmak için son kozunu oynadı ve magazincilere Kadir ile olan fotoğraflarını sızdırdı. Ertesi sabah gazetelerde ve televizyonlarda “Yılın Aşkı” başlığıyla Kadir ve Lale’nin evleneceği haberi tüm mahalleye yayıldı. Haberi gören Cennet, Kadir ve Meryem büyük bir şok yaşadı.