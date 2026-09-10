Pelin Akil gözyaşlarıyla anlattı. "Alin'e bakınca kendimi görüyorum"

Çocukluk yıllarından bahseden Pelin Akil, küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını, bir dönem anneannesiyle bir dönem de babaannesiyle yaşadığını anlattı.

“Çocukluğumdan hafızamda kalan anneannemin kokusu var” diyen Akil, çocuklukta yaşananların insanın hafızasındaki yerini koruduğunu söyledi. “Unutmak bilinçli bir tercih mi, yoksa bir savunma mekanizması mı?” sorusuna ise “Savunma mekanizması olabilir. Ancak tamamen unutmak mümkün değil bence” yanıtını verdi.

“Küçükken anneannem hep ‘ikizlerin olacak’ derdi. Çünkü kendisi ikiz bebeklerini kaybetmiş” diyen Akil, “Çok isterdim anneannem beni anne olarak görsün, kızlarla iletişimi olsun” dedi.

Annesine kızgınlıkları olduğunu belirten oyuncu, “Annemin daha çok kendini düşünmesini, tutkularının peşinden gitmesini isterdim. Sadece beni düşünmesini değil. Bu açıdan kızıyorum ona” dedi.

Babasına da kızgın olduğunun söyleyen Akil, “Babasıyla ilişkisinde zaman zaman görüşmediklerini, bir şeye kızıp küstüğünü ve bunun uzun sürdüğünü çocukluğundan beri de böyle olduğunu söyledi.

Çocuk sahibi olduktan sonra anne babasına bakışının değiştiğini söyleyen Akil, “Çocuklarıma çok iyi bir baba bulmuşum” diyerek Anıl Altan'dan da bahsetti.