Pelin Akil gözyaşlarıyla anlattı. "Alin'e bakınca kendimi görüyorum"
10.09.2026 09:18
Oyuncu Pelin Akil, "Empati" programında bilinmeyenlerini anlattı. Çocukluk yıllarından gözyaşlarıyla bahseden Akil, anneannesinin yanı sıra ikiz kızları Alin ve Lina hakkında da konuştu.
Arka Sıradakiler, Suskunlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çember, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, çocukluk yıllarından, anne olduktan sonra değişen hayatına bilinmeyenlerini anlattı.
"ANNEANNEMİN KOKUSU HAFIZAMDA KALDI"
Çocukluk yıllarından bahseden Pelin Akil, küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını, bir dönem anneannesiyle bir dönem de babaannesiyle yaşadığını anlattı.
“Çocukluğumdan hafızamda kalan anneannemin kokusu var” diyen Akil, çocuklukta yaşananların insanın hafızasındaki yerini koruduğunu söyledi. “Unutmak bilinçli bir tercih mi, yoksa bir savunma mekanizması mı?” sorusuna ise “Savunma mekanizması olabilir. Ancak tamamen unutmak mümkün değil bence” yanıtını verdi.
“Küçükken anneannem hep ‘ikizlerin olacak’ derdi. Çünkü kendisi ikiz bebeklerini kaybetmiş” diyen Akil, “Çok isterdim anneannem beni anne olarak görsün, kızlarla iletişimi olsun” dedi.
Annesine kızgınlıkları olduğunu belirten oyuncu, “Annemin daha çok kendini düşünmesini, tutkularının peşinden gitmesini isterdim. Sadece beni düşünmesini değil. Bu açıdan kızıyorum ona” dedi.
Babasına da kızgın olduğunun söyleyen Akil, “Babasıyla ilişkisinde zaman zaman görüşmediklerini, bir şeye kızıp küstüğünü ve bunun uzun sürdüğünü çocukluğundan beri de böyle olduğunu söyledi.
Çocuk sahibi olduktan sonra anne babasına bakışının değiştiğini söyleyen Akil, “Çocuklarıma çok iyi bir baba bulmuşum” diyerek Anıl Altan'dan da bahsetti.
"ANNEANNEMİN VEFATI İÇİMDE YARA OLDU"
“23 yaşına kadar annemle uyudum” diyen Akil, çocukluk travmaları konusunda terapi alıp almadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
“Anneannemi son zamanlarında bakımevine götürmek zorunda kaldık. Annemler daha iyi bakılması için öyle karar vermişti. O merkeze gittikten iki hafta sonra anneannem öldü. Ben o dönem çok istemiştim ona bakmayı ama olmamıştı. Sonra o merkezle ilgili yaşlılara kötü davrandıklarına dair haberler çıktı. Ve bu benim içimde yara oldu” dedi.
İlk yıl üniversiteyi kazanamadığını söyleyen Akil, bunun üzerine hostesliğe başvurduğunu ve bir süre çalıştığını anlattı. Oyuncu, babası sayesinde kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve küçük yaştan beri farklı farklı işlerde çalıştığını belirtti.
"EĞLENCELİ BİR ANNEYİM"
İlk aşkını anlatan Akil, "Marmaris’te yazlıkta çok küçük yaşta bir aşkım oldu. Günlük de tutuyordum o dönem ve şey yazmışım ‘Umarım bir gün Anıl’la evlenirim’. Anıl’la evlendim ama aynı Anıl değil. (Gülüyor)
Kızlarının babası Anıl Altan ile evliliğinden bahseden Akil, hep çok iyi arkadaş olduklarını hala da birlikte gülüp eğlenebildiklerini ancak zaman içinde bazı şeylerin değiştiğini söyledi.
Taylan’ın “Nasıl bir annesin?” sorusuna yanıt veren oyuncu, “Bence eğlenceli bir anneyim. Çok gülüyoruz birlikte, şaka yaptığımı anlıyorlar. Biraz evhamlıyım, Anıl o anlamda biraz daha rahatlatıyor beni” şeklinde konuştu.
Alin'i kendisine daha çok benzettiğini söyleyen Akil, “Duygularını daha içinde yaşar, onu daha benim küçüklüğüm gibi görüyorum. Alin’e bakınca kendimi görüyorum. Bu sebeple ona daha hassas davranmaya çalışıyorum” dedi.
Lina'nın ise babasına daha çok benzediğini belirten Akil, “Dert etmez, aklına ne gelirse söyler geçer” dedi.
"BİR ŞEYİ GERÇEKTEN KALPTEN İSTERSEM GERÇEKLEŞİR"
Son dönemde kendisiyle ilişkisini yeniden kurmaya çalıştığını söyleyen Akil, “Kendime duyduğum aşkı geri kazanmaya çalışıyorum. Ama bu evlilikle alakalı değil, biraz çocuklarla gelen telaşe yüzünden oldu” dedi.
Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve kendini hep bir Broadway sahnesinde hayal ettiğini söyleyen Akil, hayallerin gücüne çok inandığını da belirtti.
“Ne istersem oluyor, gerçekten kalbimden istiyorsam gerçekleşiyor” diyen oyuncu, sevdiklerini kaybetmekten çok korktuğunu ve duygularını saklamadığını belirtti.
Pelin Akil, "Nasıl hatırlanmak istersin?" sorusuna da “Gerçekten iyi bir insandı diye hatırlanmak isterim” diye yanıt verdi.