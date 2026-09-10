Penelope Cruz ve Javier Bardem Venedik'i fethetti. 16 dakika boyunca ayakta alkışlandılar

Zeller'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını da üstlendiği psikolojik gerilim, varlıklı bir teknoloji milyarderi için sığınak inşa etme teklifi alan Londralı mimar Miguel ile 17 yıllık eşi Sofia'nın paranoya ve korku dolu savruluşunu işliyor.

Filmde Bardem ve Cruz'a Stephen Graham, Paul Dano ile Patrick Schwarzenegger eşlik ediyor.