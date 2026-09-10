Penelope Cruz ve Javier Bardem Venedik'i fethetti. 16 dakika boyunca ayakta alkışlandılar
10.09.2026 08:45
Florian Zeller'ın yeni psikolojik gerilim filmi Bunker, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde 16 dakika 30 saniye boyunca ayakta alkışlandı.
Fransız yönetmen Florian Zeller'ın Penelope Cruz ve Javier Bardem'i buluşturan yeni filmi "Bunker", Venedik Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinde büyük bir ilgiyle karşılandı.
Gösterimin ardından salonu dolduran izleyiciler, filmi 16 dakika 30 saniye boyunca ayakta alkışladı.
Bu süre, daha önce festivalde 14 dakika alkışlanan "Wild Horse Nine"ı geride bırakarak Bunker'ı bu yılın zirvesine taşıdı.
Kayıtlara göre yapım, Pedro Almodovar'ın "The Room Next Door" (18 dakika) ve Kaouther Ben Hania'nın "The Voice Of Hind Rajab" (22 dakika) filmlerinin ardından festival tarihinin en uzun süre alkışlanan üçüncü yapımı oldu.
Zeller'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını da üstlendiği psikolojik gerilim, varlıklı bir teknoloji milyarderi için sığınak inşa etme teklifi alan Londralı mimar Miguel ile 17 yıllık eşi Sofia'nın paranoya ve korku dolu savruluşunu işliyor.
Filmde Bardem ve Cruz'a Stephen Graham, Paul Dano ile Patrick Schwarzenegger eşlik ediyor.
Deadline portalının haberine göre yönetmen Zeller, Venedik için kaleme aldığı açıklamada projeyi doğrudan Cruz ve Bardem çifti için yazdığını belirtti.
Zeller, izleyiciyi kasıtlı bir belirsizlik içinde bırakarak aşk, sadakat ve bağışlanma kavramlarını irdelemek istediğini ifade etti.
Oscar ödüllü "The Father" ve 2021 yapımı "The Son"ın ardından Zeller ile işbirliğini sürdüren Sony Pictures Classics, Bunker'ın Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya ve Fransa dışındaki küresel havayolu gösterim haklarını satın almıştı.