Perseid meteor yağmuru 2026: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle seyredebilmek için programlar hazırlıyor.

Şölen 24 Ağustos'a kadar devam edeceği için programlar farklı günlerde olabiliyor. 8 Ağustos Cumartesi akşamı Bursa Karacabey'de Yeniköy Sahili'nde Karacabey Belediyesi, Cemre Vakfı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş tarafından bu yıl altıncı kez gözlem etkinliği yapılacak.

Antalya'da ise Patika Doğa Yürüyüş Grubu tarafından hafta sonları gece yürüyüşleri ve meteor gözlemi etkinlikleri başlatıldı.



Bireysel olarak da meraklılar ışık kirliliği az olan her yerde meteorları izleyebilecek.