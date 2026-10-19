Piramitlerden bile yaşlı bir ağaç: Tam yeri sır gibi saklanıyor

Methuselah'ın bulunduğu orman, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin metre yükseklikte yer alıyor.

Bölgede kışlar son derece soğuk, yazlar ise kısa ve kurak geçiyor. Şiddetli rüzgarlar, besin bakımından fakir topraklar ve düşük sıcaklıklar, ağaçların büyümesini önemli ölçüde yavaşlatıyor.

Ancak bilim insanlarına göre bu zorlu koşullar, bristlecone çamlarının olağanüstü uzun yaşamlarının nedenleri arasında yer alıyor.

YAVAŞ BÜYÜMELERİ ÖMÜRLERİNİ UZATIYOR

Bristlecone çamları, diğer birçok ağaç türüne kıyasla son derece yavaş büyüyor.

Bu yavaş büyüme sonucunda oluşan yoğun ve reçineli odun dokusu, böceklerin, mantarların ve çürümeye yol açan organizmaların ağaca zarar vermesini zorlaştırıyor.

Ağaçların gövdelerinin büyük bir bölümü zamanla kurusa bile canlı kalan dar bir doku şeridi, kökler ile dallar arasında su ve besin taşımayı sürdürebiliyor.

Bu özellikleri sayesinde bazı bristlecone çamları, gövdelerinin önemli bölümü ölü olmasına rağmen binlerce yıl yaşamaya devam edebiliyor.