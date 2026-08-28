Pistlerden televizyon ekranına geçti. Zayn Sofuoğlu oyuncu oldu
28.08.2026 08:44
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, oyuncu oldu.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun motor sporlarında henüz küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, oyunculuğa adım attı.
Küçük Zayn, dönem dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın yeni sezonunda oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.
PİSTLERDEN TELEVİZYON EKRANINA
TRT'nin açıklamasına göre, Türkiye'yi uluslararası motor sporları organizasyonlarında temsil eden Sofuoğlu, bu kez pistlerden televizyon ekranlarına geçiş yapacak.
ŞEHZADE SELİM'İ OYNAYACAK
Genç sporcu, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacağı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde Fatih Sultan Mehmed Han'ın torunu ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla tarihe geçen Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracak.