Podyumlardan adliye koridorlarına. Deniz Akkaya portresi

2020 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteğini söylemesiyle ve Akkaya'nın "Senin çocuğun olmaz" demesiyle başlayan tartışma giderek alevlenmişti. Ciğerci, tartışma sonrası hukki yollara başvururken, uzaklaştırma kararını ihlal eden Akkaya da 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya, karar kesinleşince Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 3 gün hapis yattı.

Ardından Seren Serengil, Seda Akgül gibi isimlerle de polemiğe girdi hatta Akgül ile ilgili uzaklaştırma ve tedbir kararını ihlal ettiği için bir kez daha zorlama hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz’ı 5 kişiyle birlikte darbederek aracına el koyduğu iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya, 2025'te karara çıkan davada 5 sanıkla birlikte "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.