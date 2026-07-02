Podyumlardan adliye koridorlarına. Deniz Akkaya portresi
02.07.2026 10:01
Son Güncelleme: 02.07.2026 10:08
90'lı yılların sonunda podyumlara damga vuran Deniz Akkaya, yıllar içerisinde yaptığı açıklamalar, girdiği tartışmalarla gündeme geliyor. İşte dünden bugüne Deniz Akkaya'nın portresi...
1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Deniz Akkaya, genç yaşta profesyonel modelliğe başladı.
1997 yılında katıldığı Best Model yarışmasında birinci olarak şöhreti yakalayan Akkaya, kısa sürede podyumların gözdesi haline geldi. Ünlü tasarımcılarla çalışan Akkaya, modelliğin yanı sıra birçok televizyon programında da sunuculuk yaptı.
Sonrasında oyunculuk deneyimleri de bulunan ünlü ismin Efe Önbilgin ile ilişkisinden bir kızı oldu. Ancak Akkaya, seneler içerisinde kariyerinin yanı sıra açıklamaları, girdiği polemiklerle gündeme gelmeye başladı.
2020 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteğini söylemesiyle ve Akkaya'nın "Senin çocuğun olmaz" demesiyle başlayan tartışma giderek alevlenmişti. Ciğerci, tartışma sonrası hukki yollara başvururken, uzaklaştırma kararını ihlal eden Akkaya da 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya, karar kesinleşince Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 3 gün hapis yattı.
Ardından Seren Serengil, Seda Akgül gibi isimlerle de polemiğe girdi hatta Akgül ile ilgili uzaklaştırma ve tedbir kararını ihlal ettiği için bir kez daha zorlama hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz’ı 5 kişiyle birlikte darbederek aracına el koyduğu iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya, 2025'te karara çıkan davada 5 sanıkla birlikte "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
ANNE-KIZ KRİZİ
Ancak Deniz Akkaya için dönüm noktası kızıyla yaşadığı olay oldu. Uzun süre Efe Önbilgin ile tabiri caizse velayet ve nafaka savaşına giren Deniz Akkaya, 2024'te kızının kendisinden telefonunu sakladığını, kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve onu balkona kilitlediğini iddia etti.
Koruma altına alınan kızının şikayeti sonrası başlayan adli süreçte ise mahkeme Akkaya'nın tartışma sırasında kızına fırlattığı demir termos bulunan çanta ile kablosuz kulaklığı "silah" olarak kabul etti.
Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak ‘altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.
O dönem 15 yaşında olan kızının velayeti babası Efe Önbilgin'e verilen Akkaya, dava sürecinde de sosyal medya paylaşımları sebebiyle tehdit ve hakaret suçlarından ev hapsi cezası aldı.
KIZIYLA HALA GÖRÜŞMÜYOR
Kızıyla iki yıldır görüşmeyen Akkaya, ondan özür beklediğini söylemiş ve “Kızımı olduğu gibi seviyorum. Ben onu böyle yetiştirdim. İlk bayrağı bana açacağı, ilk sınavını benimle vereceği belliydi. Varsın öyle olsun…” demişti.
MİSAFİR OLDUĞU EVİ İŞGAL ETTİĞİ İDDİASIYLA KARAKOLLUK OLDU
Dava sürecinde de mal varlığına tedbir konulduğu için maddi olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Akkaya, son olarak arkadaşının villasını işgal ettiği iddiasıyla gündeme geldi.
Kocaeli Kartepe'de misafir olduğu villada ev sahipleriyle tartışan ve onları eve almadığı öne sürülen Deniz Akkaya, ev sahiplerinden Kürşat Akcebe hakkında çeşitli iddialar öne sürerek şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akkaya, evi kiraladığını belirterek, "Ben uzaklaştırma aldım. Ev sahibimden maalesef. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım" iddialarında bulundu.
POLİS EŞLİĞİNDE EVDEN ÇIKARILDI
Ev sahibi Kürşat Akcebe'nin ise Akkaya ile arkadaş olduklarını, eski mankenin evine bir süre önce misafir olarak geldiğini ancak daha sonra evi işgal ettiğini söylediği öğrenildi.
Ancak akşam saatlerinde söz konusu villaya geri dönen Deniz Akkaya ile ev sahipleri arasında sular durulmadı. İddiaya göre, Akkaya'nın ev sahiplerini içeri almaması üzerine olay yerine tekrar polis ekipleri sevk edildi.
Akkaya, polis nezaretinde evden çıkartılarak ekip otosuyla karakola götürüldü. Akkaya’nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.