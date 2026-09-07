Pompeiopolis'te binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu. 105 metrekalik mozaik ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Pompeiopolis’te Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan yeni izlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, bazilikanın orta nefindeki çalışmalarda önemli buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

Ersoy, “M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığına dikkati çeken Ersoy, “Kazılarımız sürüyor.” dedi.

2026 yılı çalışmalarında bir önemli buluntuya daha ulaşıldığını açıklayan Bakan Ersoy, M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bazilikanın ilk inşa evresinin de MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.