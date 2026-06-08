Prada, Ay'a gidiyor: NASA astronotları için yeni kıyafet tanıtıldı

New York'taki bir etkinlikte tanıtılan ve "Sıvı Soğutma ve Havalandırma Giysisi" olarak adlandırılan kıyafet, astronotların uzay giysilerinin altında giymesi için tasarlandı. Vücuda tam oturan kıyafette, sıcaklığı düzenlemeye yardımcı olan havalandırma tüpleri bulunuyor.

Prada Pazarlama Direktörü Lorenzo Bertelli, şirketin bu alanda geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, uzay keşfi teknolojilerine farklı sektörlerden katkı sağlanabileceğini söyledi.