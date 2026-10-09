Pretty Little Liars yıldızı Keegan Allen saldırıya uğradı. Kanlar içinde olayı anlattı
09.10.2026 14:19
Son Güncelleme: 09.10.2026 14:20
Pretty Little Liars adlı diziyle tanınan Keegan Allen, Hollywood'da silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı.
Seneler önce yayınlanan Pretty Little Liars dizisinde canlandırdığı Toby Cavanaugh karakteriyle tanınan daha sonra da “Walker”, “The Rookie” gibi yapımlarda rol alan Keegan Allen ölümden döndü.
Oyuncu, Los Angeles'ta lüks bir marketin önünde bıçaklı ve silahlı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Maskeli soyguncuların saatini istediği ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Allen, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Allen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kanlar içinde kaldığını gözler önüne sererken, “Bu iki adam kafama vurdu, hem silah hem de bıçak doğrulttu ve sonra kaçıp gittiler. Yüzlerinde maske vardı ve saatimi aldılar. Saatimi aldılar. Lanet olsun” ifadelerini kullandı.
Soygun anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise maskeli iki kişinin otoparkta kamyonetinin arka koltuğuna eşya yerleştirirken Allen'a yaklaştığı görülüyor. Soygunculardan biri Allen'ın kafasına defalarca silahla vururken, diğeri de ünlü oyuncuyu bıçakla tehdi etti.
Oyuncunun saatini alan, bilekliğini ve yüzüğünü bırakan soyguncular olay yerinden kaçtı. Kolunun da kanlar içinde kaldığını gösteren Keegan Allen, saldırı sonrası hastaneye gittiğini ifade etti.
Beyin sarsıntısı geçirdiğinden şüphelenen oyuncu, iyileşeceğini söyledi ve “Batı Hollywood artık güvende değil” dedi.