Pretty Little Liars yıldızı Keegan Allen saldırıya uğradı. Kanlar içinde olayı anlattı

Allen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kanlar içinde kaldığını gözler önüne sererken, “Bu iki adam kafama vurdu, hem silah hem de bıçak doğrulttu ve sonra kaçıp gittiler. Yüzlerinde maske vardı ve saatimi aldılar. Saatimi aldılar. Lanet olsun” ifadelerini kullandı.

Soygun anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise maskeli iki kişinin otoparkta kamyonetinin arka koltuğuna eşya yerleştirirken Allen'a yaklaştığı görülüyor. Soygunculardan biri Allen'ın kafasına defalarca silahla vururken, diğeri de ünlü oyuncuyu bıçakla tehdi etti.