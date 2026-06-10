Rafet El Roman yıllar sonra doğduğu evde. "Hikayemin başladığı yerdeyiz"

Yıllar sonra doğduğu eve giden Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabeye dönmüş olan evi takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, Anne babasından kendisine miras kalan, 3-4 dönümlük arsadaki evle ilgili kararını da açıkladı.

Rafet El Roman, takipçilerine “Değerli müzikseverlerim, hikayemin başladığı yerdeyiz: Havsa Edirne… İşte ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm” dedi.