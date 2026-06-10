Rafet El Roman yıllar sonra doğduğu evde. "Hikayemin başladığı yerdeyiz"
10.06.2026 08:49
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, doğduğu eve gitti. Seneler içinde harabeye dönen evden paylaşım yapan ünlü isim, Edirne'deki evle ilgili kararını açıkladı.
“Yalancı Şahidim”, “Amerika”, “Kalbine Sürgün”, “Aşk-ı Virane” gibi şarkılarıyla tanınan Rafet El Roman, son dönemde Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için yazdığı “Dolu Dizgin” adlı marşla adından söz ettirdi.
Yazdığı marş çok beğenilen 57 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
"BEN 1968'DE BU EVDE DOĞDUM"
Yıllar sonra doğduğu eve giden Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabeye dönmüş olan evi takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, Anne babasından kendisine miras kalan, 3-4 dönümlük arsadaki evle ilgili kararını da açıkladı.
Rafet El Roman, takipçilerine “Değerli müzikseverlerim, hikayemin başladığı yerdeyiz: Havsa Edirne… İşte ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm” dedi.
"SEVENLERİME KAPIM HER ZAMAN AÇIK OLACAK"
Bu evi hatırladığı kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden yaptırcağını söyleyen Rafet El Roman, “Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler” ifadelerini kullandı.