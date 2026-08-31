Rapçi Poizi konserinde ortalık karıştı. Tekmeli yumruklu kavgaya polis müdahale etti.
31.08.2026 10:39
Beyoğlu'nda rapçi Poizi’nin konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Rap müziğinin genç isimlerinden Poizi'nin Beyoğlu konserinde ortalık savaş alanına döndü.
Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.