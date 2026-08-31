Rapçi Poizi konserinde ortalık karıştı. Tekmeli yumruklu kavgaya polis müdahale etti.

Rap müziğinin genç isimlerinden Poizi'nin Beyoğlu konserinde ortalık savaş alanına döndü.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.