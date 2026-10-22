Recep İvedik 8, iki bölüm halinde geliyor: İlk fragman izleyiciyle buluştu

Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden Recep İvedik, sekizinci filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik 8"in ilk fragmanı, 22 Ekim Perşembe günü Disney+ Türkiye tarafından yayınlandı.

Serinin yeni filminin iki bölümden oluşacağı açıklanırken, ilk bölümün adı "Recep İvedik 8: Bölüm 1 Veresiye" olarak duyuruldu.

Disney+ Türkiye, fragmanı "Kahkaha görüyorum hocam, eğlence görüyorum hocam, dehşet güleceğiz hocam." notuyla paylaştı.

RECEP İVEDİK BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Yeni filmin hikayesinde Recep İvedik, yakın arkadaşı Nurullah'ın borçlar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan kahvehanesini kurtarmaya çalışıyor.

Arkadaşının borçlarını ödemesine yardımcı olmak isteyen Recep, çözümü Hulusi'nin yerine işe girmekte buluyor. Böylece serinin yeni filminde güvenlik görevlisi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Yayınlanan ilk fragmanda Recep İvedik'in güvenlik görevlisi kıyafetiyle yaşadığı olaylar öne çıkıyor.

Filmin hikayesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre Recep, kahvehaneyi kurtarmaya çalışırken kendisini gizli bir operasyonun ortasında buluyor. Yeni macerada komedinin yanı sıra aksiyon unsurlarının da yer alması bekleniyor.