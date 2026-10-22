Recep İvedik 8, iki bölüm halinde geliyor: İlk fragman izleyiciyle buluştu
22.10.2026 19:05
Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu Recep İvedik serisinin sekizinci filminden ilk fragman yayınlandı. İki bölüm halinde izleyiciyle buluşacak filmin ilk kısmı "Veresiye" adını taşıyor.
Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden Recep İvedik, sekizinci filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik 8"in ilk fragmanı, 22 Ekim Perşembe günü Disney+ Türkiye tarafından yayınlandı.
Serinin yeni filminin iki bölümden oluşacağı açıklanırken, ilk bölümün adı "Recep İvedik 8: Bölüm 1 Veresiye" olarak duyuruldu.
Disney+ Türkiye, fragmanı "Kahkaha görüyorum hocam, eğlence görüyorum hocam, dehşet güleceğiz hocam." notuyla paylaştı.
RECEP İVEDİK BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Yeni filmin hikayesinde Recep İvedik, yakın arkadaşı Nurullah'ın borçlar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan kahvehanesini kurtarmaya çalışıyor.
Arkadaşının borçlarını ödemesine yardımcı olmak isteyen Recep, çözümü Hulusi'nin yerine işe girmekte buluyor. Böylece serinin yeni filminde güvenlik görevlisi olarak izleyici karşısına çıkıyor.
Yayınlanan ilk fragmanda Recep İvedik'in güvenlik görevlisi kıyafetiyle yaşadığı olaylar öne çıkıyor.
Filmin hikayesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre Recep, kahvehaneyi kurtarmaya çalışırken kendisini gizli bir operasyonun ortasında buluyor. Yeni macerada komedinin yanı sıra aksiyon unsurlarının da yer alması bekleniyor.
NE ZAMAN İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK?
Recep İvedik 8'in kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Disney+ Türkiye, yeni filmin "çok yakında" platformda izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
Serinin 2022 yılında yayınlanan yedinci filmi gibi sekizinci filmi de sinema salonları yerine doğrudan Disney+ üzerinden izlenebilecek.
İki bölüm halinde hazırlanacak yapımın ikinci kısmının adı ve yayın tarihi de henüz belli olmadı.
Filmin başrolünde, serinin yaratıcısı Şahan Gökbakar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise önceki filmlerde de görev yapan Togan Gökbakar oturuyor.
Serinin önceki yapımlarında Nurullah karakterini canlandıran Nurullah Çelebi'nin de yeni filmde yer aldığına ilişkin haberler bulunuyor. Ancak yapımın tüm oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı.
Filmin diğer oyuncularına ve ikinci bölümün hikayesine ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde duyurulması bekleniyor.