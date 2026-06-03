Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar öldü mü, neden öldü?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan bir ailenin çocuğudur.

Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Muhtar, ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Ardından yükseköğrenim için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’na girdi ve buradan mezun olarak gazetecilik mesleğine ilk profesyonel adımını attı.

Reha Muhtar, medya kariyerine 1981 yılında muhabir olarak başladı. Yazılı basındaki deneyiminin ardından yönünü televizyon haberciliğine çevirerek 1985 yılında TRT kadrosuna dahil oldu.

1991 yılında ise Türk televizyonculuğunda ekol haline gelecek olan "Ateş Hattı" programını hazırlayıp sunmaya başladı.

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan ile evlendi ve bu evlilik 5 yıl sürdü.

Daha sonra oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden 2009 yılında Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi.