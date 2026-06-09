Reha Muhtar'a kızı Ayşe Nazlı'dan veda. "Hep kalbimde olacaksın"

Reha Muhtar ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, "Canım babam... Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı" dedi.

Babasıyla birlikte çok güldüklerini, çok eğlendiklerini, bazen uzun uzun konuşup bazen de sessizce oturduklarını söyleyen Ayşe Nazlı, "Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim" ifadelerini kullandı.