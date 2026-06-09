Reha Muhtar'a kızı Ayşe Nazlı'dan veda. "Hep kalbimde olacaksın"
09.06.2026 16:14
Gazeteci Reha Muhtar, 3 Haziran'da hayatını kaybetti. Muhtar ile Nilüfer'in 26 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı, babasının vefatı sonrası ilk kez bir paylaşım yaptı.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
66 yaşında vefat eden Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Törende Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul ederken, ünlü gazetecinin cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AYŞE NAZLI'DAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM
Cenaze'den günler sonra Reha Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı'dan ilk paylaşım geldi. Baba acısı yaşayan Ayşe Nazlı, babasına duygu dolu satırlarla veda etti.
"EN ÇOK 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"
Reha Muhtar ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, "Canım babam... Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı" dedi.
Babasıyla birlikte çok güldüklerini, çok eğlendiklerini, bazen uzun uzun konuşup bazen de sessizce oturduklarını söyleyen Ayşe Nazlı, "Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"
Ayşe Nazlı, sözlerini "Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum" diye noktaladı.
“RUHUN HUZURA KAVUŞTU”
Öte yandan Reha Muhtar'ın 2001-2003 yılları arasında aşk yaşadığı şarkıcı Nilüfer Yumlu da kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olan Muhtar'a şu sözlerle veda etmişti:
“Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda.”
Nilüfer ve Reha Muhtar, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.