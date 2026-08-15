Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı

Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Reha Muhtar’ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı, çocukları, miras hukuku açısından olası mirasçıları ve servetine dair merak edilen tüm ayrıntılar eylül ayının ilk haftası açıklanağı öğrenildi.

Mal varlığı da merak edilen Muhtar'ın Baltalimanı’nda yalısı, Yeniköy'de iki evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gyrimenkul ve kira getirisi olan 3 evi olduğu ortaya çıktı.

Reha Muhtar'ın yasal mirasçıları ise Deniz Uğur ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile manevi kızı Ayşe Nazlı.