Rihanna uzun bir aradan sonra sahnelere döndü. "Biraz paslanmışım değil mi?

Son albümünü 2016 yılında çıkaran dokuz Grammy ödüllü Rihanna, 21 yıllık müzik kariyeri boyunca “Diamonds”, “Umbrella”, “We Found Love”, “Stay”, “Don't Stop The Music” gibi birçok hit şarkıya imza attı.

Öte yandan Rihanna, birkaç ay önce de dijital single satışlarında 200 milyon barajını aşarak Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından "tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı" olarak tescillendi.