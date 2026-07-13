Rihanna uzun bir aradan sonra sahnelere döndü. "Biraz paslanmışım değil mi?
13.07.2026 13:53
Senelerdir sahnelerden uzak olan Rihanna, kural bozdu. Ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra Jay-Z'nin New York konserinde sürpriz konuk olarak hayranlarıyla buluştu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. ASAP Rocky ile ilişkisinden üç çocuğu olan ve son yıllarda moda ve güzellik sektöründeki markalarıyla öne çıkan yıldız isim hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
JAY-Z'NİN SÜRPRİZ KONUĞU
Birkaç yıl önce Hindistan'da bir düğünde konser veren Rihanna, dün akşam Jay-Z'nin New York'ta bulunan Yankee Stadyum'daki konserinde sürpriz konuk olarak boy gösterdi.
Kahverenli kürk detaylı straplez bir üst, kahverengi bir pantolon ve stilettolarıyla sahneye çıkan Rihanna, "Bitch Better Have My Money" ve "Run This Town" adlı hit şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında "Hepiniz biliyor ki biraz paslanmışım, değil mi? Uzun zaman oldu. Şu anda benimle misiniz?" ifadelerini kullanan Rihanna, performansı sonrasında ise bunu özlediğini söyledi ve hayranlarına “Sizi seviyorum” diye seslendi.
Konserden görüntüler sosyal medyada gündem olurken, 38 yaşındaki Rihanna'nın sahne performasına övgü dolu yorumlar geldi.
BİRÇOK HİT PARÇAYA İMZA ATTI
Son albümünü 2016 yılında çıkaran dokuz Grammy ödüllü Rihanna, 21 yıllık müzik kariyeri boyunca “Diamonds”, “Umbrella”, “We Found Love”, “Stay”, “Don't Stop The Music” gibi birçok hit şarkıya imza attı.
Öte yandan Rihanna, birkaç ay önce de dijital single satışlarında 200 milyon barajını aşarak Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından "tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı" olarak tescillendi.