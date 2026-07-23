Rihanna'dan bir hamle daha. Ankara Havalimanı sonrasında o hesabı da takip etti
23.07.2026 11:23
Sosyal medya hesabından Ankara Havalimanı'nı takip ederek gündem olan Rihanna'dan bir hamle daha geldi. Şarkıcı, bu kez Türkiye'nin başka şehrinden bir yeri takibe aldı.
Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, sosyal medyadaki sürpriz hamleleriyle dikkat çekiyor. Uzun süredir sahnelerden uzak olan Rihanna, Türk hayranlarını şaşırtan hareketine bir yenisini daha ekledi.
Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzellik markasıyla da adından söz ettiren 38 yaşındaki Rihanna, önce takip edip sonra takipten çıktığı Ankara Havalimanı ardından Türkiye'den başka bir şehri takibe aldı.
YILDIZ İSİMDEN YENİ TAKİP
Barbadoslu yıldız bu kez de Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) hesabını takibe aldı. Rihanna'nın peş peşe yaptığı hamleler “Rihanna Türkiye'ye mi gelecek?”, “Türkiye'de tatile mi çıkacak?”, “Yeni bir projesi mi var?” gibi soruları beraberinde getirdi.
SON ALBÜMÜNÜ 10 YIL ÖNCE ÇIKARDI
Son albümünü 2016 yılında çıkaran dokuz Grammy ödüllü Rihanna, 21 yıllık müzik kariyeri boyunca “Diamonds”, “Umbrella”, “We Found Love”, “Stay”, “Don't Stop The Music” gibi birçok hit şarkıya imza attı.
Uzun süredir sahnelerden uzak olan Rihanna, geçtiğimiz haftalarda da Jay-Z'nin New York'taki konserinde konuk sanatçı olarak katıldı.
Öte yandan Rihanna, birkaç ay önce de dijital single satışlarında 200 milyon barajını aşarak Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından "tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı" olarak tescillendi.