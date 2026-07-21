Rihanna'dan sürpriz hamle. Ankara Havalimanı'nı takip ediyor
21.07.2026 14:38
Uzun süredir sahnelerden uzak olan Rihanna, sosyal medyadaki hamlesiyle Türk hayranlarını şaşırttı. Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nı takibe alması gündem oldu.
Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzellik markasıyla da adından söz ettiren Rihanna, her hamlesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Jay-Z'nin New York'taki konserinde konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Rihanna, bu kez Türk hayranlarının dikkatini çekti.
Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcının sosyal medya hesabından Ankara Havalimanı'nın profilini takibe alması Türk hayranlarını şaşırttı. Bu sürpriz hamle sonrası Rihanna hayranları “Türkiye'ye mi geliyor?”, “Ankara'da bir projesi mi var?” gibi soruları araştırmaya başladı.
ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU BERABERLİK
2020 yılından beri ASAP Rocky ile gözlerden uzak mutlu bir birlikteliği olan Rihanna'nın bu ilişkiden RZA Athelston ve Riot Rose adında iki oğlu, Rocki Irish isimli de bir kızı bulunuyor.
BİRÇOK HİT PARÇAYA İMZA ATTI
Son albümünü 2016 yılında çıkaran dokuz Grammy ödüllü Rihanna, 21 yıllık müzik kariyeri boyunca “Diamonds”, “Umbrella”, “We Found Love”, “Stay”, “Don't Stop The Music” gibi birçok hit şarkıya imza attı.
Öte yandan Rihanna, birkaç ay önce de dijital single satışlarında 200 milyon barajını aşarak Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından "tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı" olarak tescillendi.