RJ Mitte'nin kız kardeşinin acısı dinmiyor. "Diğer yarımı kaybettim"
24.10.2026 10:37
Breaking Bad dizisinin yıldızlarından RJ Mitte, 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümüyle yıkılan kız kardeşi, yaşadığı acıyı ve ağabeyine özlemini takipçileriyle paylaştı.
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğluna hayat veren RJ Mitte, 12 Ekim'de 34 yaşında hayatını kaybetti. Dizide canlandırdığı Walter White Jr. diğer adıyla Flynn karakteri gibi gerçek yaşamında da serebral palsi rahatsızlığıyla mücadele eden oyuncunun intihar ederek öldüğü ortaya çıktı.
Vefatıyla ailesi, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğan RJ Mitte'nin ölümünden günler sonra kız kardeşi Lacianne Carriere, duygusal bir paylaşım yaptı.
"SEN BENİM HER ŞEYİMDİN"
Ağabeyi RJ Mitte ile farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Carriere, “Söylenecek söz yok. Daha az önce buradaydın. Telefon geldiğinde çilekli içeceğin hâlâ sehpamın üzerinde duruyordu. O günden beri hayat bana gerçek gelmiyor" dedi.
“Sen benim her şeyimdin, diğer yarımı kaybettim” diyen Lacianne Carriere, “Kardeşimi kaybettim ama aynı zamanda babamı da kaybettim” ifadelerini kullandı.
RJ Mitte'nin kişiliğini etkilediğini belirten kız kardeşi, ağabeyi sayesinde bir koleksiyoncu olduğundan da bahsetti. En yakınlarıyla birlikte yas tuttuğunu ve her gece ağabeyini andığını anlatan Carriere, “Partilerin neşesiydin, hepimizin ayak uydurmaya çalıştığı ama asla başaramadığın en havalı adamdın” dedi.
"SEVGİN HER ZAMAN İÇİMDE YAŞAYACAK"
Nasıl iyi olacağını bilmediğini ifade eden Lacianne Carriere, “Beni ben yapan sendin. Yapacak çok daha fazla şeyimiz, paylaşacak çok daha fazla anımız vardı ve kalbimin en büyük parçasını kaybettikten sonra kalbimin bir daha asla tam olarak iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
İyi olmak için elinden geleni yapacağına dair kaybettiği ağabeyine öz veren Carriere, “Seni tekrar görene kadar sevgin her zaman içimde yaşayacak” dedi.
ANNESİ VE NİŞANLISI ARASINDA MI KALDI?
Breaking Bad'in ardından farklı projelerde de rol alan oyuncunun vefatı sonrası özel hayatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. RJ Mitte'nin ölümünden birkaç gün önce nişanlısı Kennedy Suarez ile annesi Dyna Mitte arasında kaldığı hatta nişanlısının kendisinden bir seçim yapmasını istediği öne sürüldü.
Oyuncunun ölümünden önceki haftalarda ilişkisindeki sorunlardan etkilendiği ve üzgün göründüğü de iddia edildi.