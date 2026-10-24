RJ Mitte'nin kız kardeşinin acısı dinmiyor. "Diğer yarımı kaybettim"

Nasıl iyi olacağını bilmediğini ifade eden Lacianne Carriere, “Beni ben yapan sendin. Yapacak çok daha fazla şeyimiz, paylaşacak çok daha fazla anımız vardı ve kalbimin en büyük parçasını kaybettikten sonra kalbimin bir daha asla tam olarak iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İyi olmak için elinden geleni yapacağına dair kaybettiği ağabeyine öz veren Carriere, “Seni tekrar görene kadar sevgin her zaman içimde yaşayacak” dedi.