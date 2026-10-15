RJ Mitte'nin nişanlısıyla yaşadığı kriz ölümünün ardından ortaya çıktı. "Ya annen ya ben"

Aileye yakın kaynaklar, RJ Mitte'nin nişanlısı Kennedy Suarez ile annesi Dyna Mitte'nin arasında bir süredir anlaşmazlık olduğunu öne sürdü.

İddialara göre; RJ Mitte'nin 2025'te nişanlandığı Kennedy Suarez, Dyna Mitte'nin ilişkilerine müdahale ettiğini düşünüyor ve bundan rahatsız oluyordu. İkili arasındaki tansiyonun yükselmesi sonrası Suarez, oyuncuya “Ya annen ya ben” diyerek bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

Tüm bunlar, annesi Dyna Mitte ve kız kardeşi Lacianne ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen RJ Mitte'nin son günlerinde annesi ve nişanlısı arasında kaldığı iddialarına sebep oldu.