RJ Mitte'nin nişanlısıyla yaşadığı kriz ölümünün ardından ortaya çıktı. "Ya annen ya ben"
15.10.2026 09:53
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlunu canlandıran RJ Mitte'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. 34 yaşındaki oyuncunun ölümü ardından özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. diğer adıyla Flynn karakterine hayat veren ABD'li oyuncu RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti.
Dizide canlandırdığı Walter White Jr. karakteri gibi gerçek yaşamında da serebral palsi rahatsızlığıyla mücadele eden RJ Mitte'nin intihar ederek öldüğünü temsilcisi doğruladı.
Vince Gilligan'ın yaratıcısı olduğu Breaking Bad dizisindeki performansıyla tanınan RJ Mitte'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
ANNESİ VE NİŞANLISI ARASINDA MI KALDI?
Breaking Bad'in ardından farklı projelerde de rol alan oyuncunun özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
TMZ'nin haberine göre; RJ Mitte'nin ölümünden birkaç gün önce nişanlısı ve annesi arasında kaldığı hatta nişanlısının kendisinden bir seçim yapmasını istediği öne sürüldü.
Aileye yakın kaynaklar, RJ Mitte'nin nişanlısı Kennedy Suarez ile annesi Dyna Mitte'nin arasında bir süredir anlaşmazlık olduğunu öne sürdü.
İddialara göre; RJ Mitte'nin 2025'te nişanlandığı Kennedy Suarez, Dyna Mitte'nin ilişkilerine müdahale ettiğini düşünüyor ve bundan rahatsız oluyordu. İkili arasındaki tansiyonun yükselmesi sonrası Suarez, oyuncuya “Ya annen ya ben” diyerek bir seçim yapması gerektiğini söyledi.
Tüm bunlar, annesi Dyna Mitte ve kız kardeşi Lacianne ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen RJ Mitte'nin son günlerinde annesi ve nişanlısı arasında kaldığı iddialarına sebep oldu.
10 yıl boyunca arkadaş olan Kennedy Suarez ve RJ Mitte, 2020'de aşk yaşamaya başladı. 2025 yılında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan çiftin, Mitte'nin ölümünden bir hafta öncesine kadar birlikte olduğunu ancak son günlerde ayrılıp ayrılmadıklarının bilinmediği de aktarıldı.
TMZ'nin iddiasına göre; oyuncu, ölümünden önceki haftalarda ilişkisindeki sorunlardan etkileniyor ve üzgün görünüyordu.
BREAKING BAD BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
ABD'nin Mississippi eyaletindeki Jackson kentinde dünyaya gelen RJ Mitte, doğum sırasında beyin hasarı yaşadı ve daha sonra evlat edinildi. Üç yaşındayken kendisine serebral palsi teşhisi konuldu.
2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisindeki Walter White Jr. rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyuncu, Breaking Bad dışında Netflix'in süper kahraman dizisi The Guardians of Justice'ta Mind Master karakterini canlandırdı. Ayrıca Switched at Birth dizisi ile The Recall (2017) ve The Oak Room (2020) filmlerinde rol aldı.
Oyunculuğunun yanı sıra engelli hakları savunuculuğuyla da öne çıkan Mitte, 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Kennedy Suarez ile nişanlıydı.
Hollywood'da engelli bireylerin temsiline yönelik çalışmalar yürüten oyuncu, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarının elçiliğini üstlenirken kendi adını taşıyan Mitte Vakfı aracılığıyla da engelli bireylere yönelik önyargılarla mücadele etti.