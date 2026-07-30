Rober Hatemo çocukluk travmasını anlattı. "Babam ayağını ağzıma soktu"
30.07.2026 11:33
Son Güncelleme: 30.07.2026 11:38
90'lı yıllardan bu yana Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo, tırnak yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadığını belirterek hafızasında iz bırakan bir olayı anlattı.
Rober Hatemo, YouTube da katıldığı bir program da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tırnak yeme alışkanlığından yıllardır kurtulamadığını itiraf eden ünlü sanatçı, bu konuda babasıyla yaşadığı bir olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.
"ONURUM KIRILDI"
Hatemo, babasıyla olan anını şu sözlerle anlattı:
“Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum, bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen niye yapamadım diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı.”
"BABAMIN VEFATINDAN SONRA İŞLERİM AÇILDI"
Hatemo ayrıca babasının ölümünün ardından işlerinin iyiye gitmeye başladığına yönelik bir açıklama da yaparak şunları söyledi:
"Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra iş yağmaya başladı. Tabii 40'ını çıkardım. Benim babam ölmüş sahneye mi çıkacağım. Bana saçma geliyor, yapamam öyle bir şey...
Öldüğü gün, mezarlığa giderken iş geldi. Aylardır iş gelmiyordu bana. Her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu.""