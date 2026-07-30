Rober Hatemo çocukluk travmasını anlattı. "Babam ayağını ağzıma soktu"

Tırnak yeme alışkanlığından yıllardır kurtulamadığını itiraf eden ünlü sanatçı, bu konuda babasıyla yaşadığı bir olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.

"ONURUM KIRILDI"

Hatemo, babasıyla olan anını şu sözlerle anlattı:

“Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum, bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen niye yapamadım diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı.”