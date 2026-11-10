Robert De Niro'nun eski aşkı Toukie Smith hayatını kaybetti
10.11.2026 10:22
Robert De Niro'nun eski aşkı ve ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti. 1970'li yıllara damga vuran model ve oyuncu 74 yaşındaydı.
1970'li yılların en iyi podyum yıldızları arasında gösterilen, sonrasında da “227” ve “Miami Vice” gibi yapımlarda rol alarak şöhreti yakalayan Toukie Smith 74 yaşında hayatını kaybetti.
Toukie Smith, 1988-1996 yılları arasında Robert De Niro ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirirken, çiftin bu birliktelikten ikiz çocukları Airyn ve Julian dünyaya geldi.
UZUN SÜREDİR MS İLE MÜCADELE EDİYORDU
31 yaşındaki Airyn ve Julian Henry De Niro'nun açıklamasına göre; uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Toukie Smith, New York'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.
Gerçek adı Doris Smith olan ve 1952'de Philadelphia'da dünyaya gelen ünlü isim, seneler önceki bir röportajında Toukie adını ona büyükannesinin verdiğini söylemişti.
Oyunculuğu bıraktıktan sonra 1994 yılında Manhattan'da lüks bir restoran açan Toukie Smith, bir keresinde de Oscar ödüllü oyuncu De Niro ile ilişkisini tanımlaması istendiğinde “Özel hayatın en güzel yanı, özel olmasıdır” cevabını vermişti.
Öte yandan Robert De Niro'nun Drena, Raphael, Airyn, Julian, Elliot, Helen Grace ve Gia Virginia adında 7 çocuğu bulunuyor.