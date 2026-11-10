Robert De Niro'nun eski aşkı Toukie Smith hayatını kaybetti

31 yaşındaki Airyn ve Julian Henry De Niro'nun açıklamasına göre; uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Toukie Smith, New York'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Doris Smith olan ve 1952'de Philadelphia'da dünyaya gelen ünlü isim, seneler önceki bir röportajında Toukie adını ona büyükannesinin verdiğini söylemişti.