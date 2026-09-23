Roma'dan günümüze taşınan şifalı kaynak. Etkisi gece uyuyunca ortaya çıkıyor

Bölgede ikamet eden Fikret Kaplan, sık sık şifalı suya geldiklerini belirterek, “Buradaki su eklem ağrıları, romatizma ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Yerli ve yabancı bir sürü kişi geliyor. Benden, senden, başkasından duyarlar ve bu noktayı ziyaret ederler. Buradaki şifalı suyun faydası gece uyuduktan sonra belli olur. Allah'ın sunduğu bir nimet. Ben çok faydasını gördüm" diye konuştu.

Hatay'dan Demre ilçesine geldiklerini belirten Ahmet Haydaroğlu, “Antakya'dan tatil için Antalya'ya geldik. Biz sosyal medyada bu noktayı gördük. Çok beğendik, geldiğimize değdi. Özel bir yer olduğunu bildiğimiz için keyifli vakit geçirdik” dedi.