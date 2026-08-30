Ruh eşini Las Vegas'ta değil, Kars'ta buldu. Gelin geldi

Las Vegaslı gelin Ariana Picton ise Kars'ta gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaş aracılığıyla tanıştık, ilk buluşmaları iptal ettim, daha sonra annem 'belki de ruh eşinle tanışacaksın, git bakalım' dedi ve şimdi Kars'tayım. Burada herkes çok cömert, sevecen ve cana yakın. Burada olduğum ve düğünümüzü de burada yaptığımız için çok mutluyum. Burada sevgiyle karşılandığımı hissediyorum ve her tanıştığım kişi bana ailem gibi davrandı, muhteşem bir deneyim yaşamamı sağladılar."