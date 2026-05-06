Ruhi Çenet Hantavirüs tespit edilen gemide yaşananları anlattı. "Aklım hâlâ orada"

23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemi si Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıkmıştı. Üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Seyrine devam eden gemide 7 kişinin hasta olduğu söylenirken, İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.

Tüm bunların ardından ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.

4 Nisan'da uzun bir gemi yolculuğuna çıktığını söyleyen Çenet, paylaşımına “Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum. Sizce nereye?” notunu düşmüştü.