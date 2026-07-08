Ruhsar Gültekin ikinci kez beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncunun son durumu

30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca “Ruhsar”, “Çiçek Taksi”, “Yasemince”, “Yeter Anne” gibi birçok dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da rol alan Gültekin, dublaj alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında “Senden Daha Güzel” adlı dizide “Ayşen” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.