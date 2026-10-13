Sadece telefon ve internetle yılda 7 milyon 850 bin TL kazanıyor
13.10.2026 20:24
Sosyal medyada uzun videoları kısa ve dikkat çekici içeriklere dönüştüren "clipper"lar, yeni bir kazanç kapısı oluşturdu
Sosyal medya platformlarında kısa videoların giderek popülerleşmesi, gençler arasında yeni bir mesleğin ortaya çıkmasını sağladı. Uzun videoların dikkat çekici bölümlerini keserek Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaşan "clipper"lar, videoların izlenme sayılarına göre para kazanıyor.
BBC'nin haberine göre, Londra'da yaşayan 22 yaşındaki Eknoor Singh, bu işi yaparak yılda 120 bin sterlinden fazla kazandığını belirtiyor.
Singh, işini yapmak için yalnızca cep telefonuna ve iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
HER BİN İZLENMEDEN PARA KAZANIYORLAR
"Clipping" olarak adlandırılan sistemde, markalar, müzik şirketleri, film stüdyoları, podcast yayıncıları ve sosyal medya fenomenleri, uzun videolarını kısa içeriklere dönüştürmeleri için gençlerle çalışıyor.
Genellikle 16-25 yaş arasındaki kişilerden oluşan clipper'lar, kendilerine verilen videoların en ilgi çekici bölümlerini seçerek 30 ila 60 saniyelik içerikler hazırlıyor.
Hazırlanan videolar sosyal medya platformlarında paylaşılıyor ve elde edilen izlenme sayısına göre ödeme yapılıyor.
Bu sistemde bin görüntüleme başına 3 dolara kadar kazanç sağlanabiliyor. Dolayısıyla milyonlarca kez izlenen bir video, içerik üreticisine binlerce dolar kazandırabiliyor.
Singh, geçen yıl ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın kısa bir videosunu Instagram'da paylaşarak 300 dolar kazandığında bu işin potansiyelini fark ettiğini anlatıyor.
O tarihten itibaren kısa video düzenleme işine ağırlık veren genç, bugün ayda en az 10 bin sterlin kazandığını söylüyor.
Singh'in hazırladığı içerikler arasında, şarkıcı Sabrina Carpenter'ın New York'taki Met Gala etkinliğinde elbisesine basılmasına verdiği tepkiyi gösteren kısa bir video da bulunuyor.
Genç içerik üreticisi, özellikle komik, hızlı tüketilebilen ve izleyicinin dikkatini hemen çeken görüntüleri tercih ettiğini belirtiyor.
EVİNDEN ÇALIŞARAK PARA KAZANIYOR
ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Ethan Weems de bu işi ek gelir kaynağı olarak yapanlardan.
YouTube yayıncısı Caleb Hammer'ın kişisel finans konulu programlarından kısa videolar hazırlayan Weems, ayda en az bin dolar kazandığını söylüyor.
Evden çalışmanın kendisine eşi ve bir yaşındaki oğluyla daha fazla zaman geçirme fırsatı verdiğini belirten Weems, her gün ofise gitmek zorunda olduğu geleneksel bir işte çalışmak istemediğini ifade ediyor.
UZMANLARDAN UYARI: ÇOĞU HİÇ KAZANAMIYOR
Ancak kısa video hazırlayan herkes yüksek gelir elde edemiyor.
Sosyal medya danışmanı Lia Haberman, yüksek kazanç sağlayan clipper sayısının oldukça sınırlı olduğunu vurguluyor.
Haberman'a göre bu sektör de genel içerik üreticiliği ekonomisine benziyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu çok az para kazanıyor ya da hiç gelir elde edemiyor.
Yayıncılık sektörü analisti Devin Nash ise bu işin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirtiyor.
Nash, başarılı olmak isteyenlerin dikkat çekici birkaç saniyeyi bulabilmek için saatlerce video izlemesi ve sosyal medya gündemini yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.
lipper'larla şirketleri buluşturan platformların sayısı da giderek artıyor.
Clipping Culture, Vyro, Whop ve Kick gibi platformlar, kısa video hazırlayan kişileri işverenlerle bir araya getiriyor.
Clipping Culture'ın kurucusu 21 yaşındaki Evan Stanfield, platformlarının dünya genelinde 340 binden fazla clipper'a erişim sağladığını belirtiyor.
Şirketin müşterileri arasında Universal Music Group ve HBO Max gibi büyük markalar da bulunuyor.
Şirketler açısından bu yöntem, geleneksel sosyal medya reklamlarına kıyasla daha düşük maliyetle geniş kitlelere ulaşmanın bir yolu olarak görülüyor.
ABD merkezli modüler ev üreticisi Boxabl'ın kurucusu Galiano Tiramani, şirketleri için hazırlanan kısa videoların toplamda yaklaşık bir milyar görüntülemeye ulaştığını söylüyor.
"İNSANLARIN DİKKAT SÜRESİ KISALIYOR"
İngiltere'de eski başbakanlık danışmanı ve podcast yayıncısı Jimmy McLoughlin de kısa videoların uzun içeriklere izleyici çekmekte etkili olduğunu belirtiyor.
McLoughlin, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile yaptığı podcast'in uzun versiyonunun yaklaşık 50 bin kez izlenmesine karşılık, programdan hazırlanan kısa videoların milyonlarca görüntülemeye ulaştığını söylüyor.
Clipping Culture'ın kurucusu Stanfield ise kısa videoların yükselişini insanların dikkat sürelerinin giderek kısalmasına bağlıyor.
Londra'daki Singh içinse bu işin en önemli avantajlarından biri mekândan bağımsız çalışabilmek.
Genç içerik üreticisi, tatilde bile video hazırlayıp para kazanabildiğini anlatıyor.