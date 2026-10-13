Sadece telefon ve internetle yılda 7 milyon 850 bin TL kazanıyor

Singh, geçen yıl ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın kısa bir videosunu Instagram'da paylaşarak 300 dolar kazandığında bu işin potansiyelini fark ettiğini anlatıyor.

O tarihten itibaren kısa video düzenleme işine ağırlık veren genç, bugün ayda en az 10 bin sterlin kazandığını söylüyor.

Singh'in hazırladığı içerikler arasında, şarkıcı Sabrina Carpenter'ın New York'taki Met Gala etkinliğinde elbisesine basılmasına verdiği tepkiyi gösteren kısa bir video da bulunuyor.

Genç içerik üreticisi, özellikle komik, hızlı tüketilebilen ve izleyicinin dikkatini hemen çeken görüntüleri tercih ettiğini belirtiyor.

EVİNDEN ÇALIŞARAK PARA KAZANIYOR

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Ethan Weems de bu işi ek gelir kaynağı olarak yapanlardan.

YouTube yayıncısı Caleb Hammer'ın kişisel finans konulu programlarından kısa videolar hazırlayan Weems, ayda en az bin dolar kazandığını söylüyor.

Evden çalışmanın kendisine eşi ve bir yaşındaki oğluyla daha fazla zaman geçirme fırsatı verdiğini belirten Weems, her gün ofise gitmek zorunda olduğu geleneksel bir işte çalışmak istemediğini ifade ediyor.

UZMANLARDAN UYARI: ÇOĞU HİÇ KAZANAMIYOR

Ancak kısa video hazırlayan herkes yüksek gelir elde edemiyor.

Sosyal medya danışmanı Lia Haberman, yüksek kazanç sağlayan clipper sayısının oldukça sınırlı olduğunu vurguluyor.

Haberman'a göre bu sektör de genel içerik üreticiliği ekonomisine benziyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu çok az para kazanıyor ya da hiç gelir elde edemiyor.

Yayıncılık sektörü analisti Devin Nash ise bu işin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirtiyor.

Nash, başarılı olmak isteyenlerin dikkat çekici birkaç saniyeyi bulabilmek için saatlerce video izlemesi ve sosyal medya gündemini yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.