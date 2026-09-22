Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri dağıtıldı. Ödül alan Turist Ömer selamı verdi

Tiyatro kategorisinde "Palamut Zamanı" oyunundaki rolüyle Ayda Aksel "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Tırtıl GPT 148" oyunuyla Ali Haydar Çataltepe "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Tiyatroda "Sadakat" oyunundaki performansıyla Ceren Narinoğlu "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "En Sevdiğinden Başla" oyunuyla Barkın Sarp "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" seçildi.

Komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalında ise "Jan Dark'ın Öteki Ölümü" oyunuyla Pelin Abay en başarılı kadın oyuncu, "Şebbaz" oyunuyla Fatih Koyunoğlu en başarılı erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.

Bu kategoride yardımcı rolde "Büyük Romulus" ile Ayşegül Erkutay ve "Jan Dark'ın Öteki Ölümü" ile Berk Yaygın ödül kazandı.

Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü "Aşağıdaki Pencere" ile Gül Doğa Selvi ve "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri" ile Onur Ünsal'a verildi.

GECENİN FİNALİ “LÜKÜS HAYAT” İLE YAPILDI

Ödül alan sanatçıların teşekkür konuşmalarını yaparken Sadri Alışık'ın oynadığı "Turist Ömer" karakteriyle özdeşleşen selamı vermeleri dikkati çekti.

Zuhal Olcay'ın şarkılarını seslendirdiği organizasyon, Zihni Göktay anısına ekrana yansıtılan görüntüler eşliğinde "Lüküs Hayat" şarkısının söylenmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.