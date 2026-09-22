Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri dağıtıldı. Ödül alan Turist Ömer selamı verdi
22.09.2026 11:34
Bu yıl 27'ncisi düzenlenen "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Gecede yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçılar da unutulmadı.
Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getiren "27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri", dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.
Sinema, tiyatro, kültür, iş ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim ile davetlilerin katıldığı tören, önceki yıllarda gerçekleştirilen ödül törenlerinden görüntülerin yanı sıra yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçıların fotoğraf ve videolarının gösterilmesiyle başladı.
Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık açılışta konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini ifade etti.
Gecede, tiyatro dalında Onur Ödülü Yıldız Kültür'e, sinema dalında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e takdim edildi. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Suna Keskin'in, HDI Sigorta Özel Ödülü ise 10'uncu yılını kutlayan Monologlar Müzesi'nin oldu.
SİNEMA KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALAN İSİMLER
Sinema dalında "Erken Kış" filmindeki performansıyla Leyla Tanlar "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Kurtuluş" filmindeki rolüyle Caner Cindoruk "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Aynı dalda "Kurtuluş" filmiyle Naz Göktan "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Adile" filmiyle Levent Can "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" seçildi.
Komedi veya kara komedi kategorisinde ise "Perde" filmindeki performansıyla Tülin Özen en başarılı kadın oyuncu, "Cam Sehpa" filmiyle Alper Kul en başarılı erkek oyuncu ödülünü kazandı.
"Parçalı Yıllar" filminden Bilge Şen ile "Perde" filminden Bedir Bedir komedi dalında yardımcı rolde yılın en başarılı oyuncuları oldu.
Sinema dalında Seçici Kurul Özel Ödülü "Sarı Zarflar" filmindeki performanslarıyla Özgü Namal ve Tansu Biçer'e, Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü ise "O da Bir Şey mi?" filmindeki rolüyle Merve Asya Özgür'e verildi.
TİYATRO DALINDA ÖDÜL ALAN İSİMLER
Tiyatro kategorisinde "Palamut Zamanı" oyunundaki rolüyle Ayda Aksel "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Tırtıl GPT 148" oyunuyla Ali Haydar Çataltepe "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.
Tiyatroda "Sadakat" oyunundaki performansıyla Ceren Narinoğlu "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "En Sevdiğinden Başla" oyunuyla Barkın Sarp "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" seçildi.
Komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalında ise "Jan Dark'ın Öteki Ölümü" oyunuyla Pelin Abay en başarılı kadın oyuncu, "Şebbaz" oyunuyla Fatih Koyunoğlu en başarılı erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.
Bu kategoride yardımcı rolde "Büyük Romulus" ile Ayşegül Erkutay ve "Jan Dark'ın Öteki Ölümü" ile Berk Yaygın ödül kazandı.
Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü "Aşağıdaki Pencere" ile Gül Doğa Selvi ve "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri" ile Onur Ünsal'a verildi.
GECENİN FİNALİ “LÜKÜS HAYAT” İLE YAPILDI
Ödül alan sanatçıların teşekkür konuşmalarını yaparken Sadri Alışık'ın oynadığı "Turist Ömer" karakteriyle özdeşleşen selamı vermeleri dikkati çekti.
Zuhal Olcay'ın şarkılarını seslendirdiği organizasyon, Zihni Göktay anısına ekrana yansıtılan görüntüler eşliğinde "Lüküs Hayat" şarkısının söylenmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.