Safranbolu- Amasra arasını adım adım keşfetti. Kısa bir yemek molası

20.yüzyılın son çeyreği ile beraber küreselleşmenin hızlanmasıyla dünya küçülmeye başladı. Evet, nüfus arttı, yüz ölçümü aynı kaldı ama dünya biz insanlar için daha erişilebilir bir hâl aldı.

Dijital devrimle gelen anlık iletişim ve sosyal medya faktörü, teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile birlikte ulaşım olanaklarının çoğalması, hızlanması, ucuzlaması, dünyada dolaşımı ve dolayısıyla kültürel etkileşimi artırdı. Ve bugün dünya hiç olmadığı kadar hareketli. Özellikle yeni deneyimlerin peşinden gitmek adına o hareketin parçası olan ve kültürleri yemek aracılığı ile tanımak isteyenlerin, gastroturizmi tercih edenlerin sayısı artık azımsanmayacak oranda.