Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu. Hakkı Bulut taburcu oldu
24.10.2026 09:40
Dün akşam Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen 81 yaşındaki sanatçının neden rahatsızlandığı da ortaya çıktı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, sevenlerini korkuttu. Bulut, dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde bir mekanda sahne aldı.
Sahnede şarkı söylediği esnada aniden fenalaşan 81 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale mekanda yapıldı. Sedyeyle mekandan çıkarılan Bulut, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.
RAHATSIZLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Hastanede tedavi altına alınan ve bir hayati tehlikesi bulunmadığı açıklanan Hakkı Bulut'un tansiyon problemi yaşadığı öğrenildi.
Bulut, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra gece saatlerinde taburcu edildi. Sanatçının neden rahatsızlandığı da ortaya çıktı.
Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Bulut'un kızı, babasının cüzdanını kaybettiği uzun süre aramasına rağmen bulamayınca da yaşadığı üzüntü ve stresle tansiyonunun yükseldiğini açıkladı.
TABURCU OLDUKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA
Cimin'e sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, en büyük üzüntüsünün sahnesinin yarım kalması ve sevenlerinin endişelenmesi olduğunu belirtti.
"İKİMİZ BİR FİDANIZ" İLE ŞÖHRETİ YAKALADI
3 Şubat 1945'te Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde dünyaya gelen Hakkı Bulut, Eğitim hayatına doğduğu köyde başladı. Ailesiyle birlikte Adana'ya taşınan Bulut, eğitimini Adana Erkek Lisesi ve Adana Öğretmen Okulu'nda tamamladı. Mezuniyetinin ardından 12 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Hakkı Bulut, babasının saz çalmasının da etkisi ile müziğe küçük yaşta ilgi duymaya başladı.
1967 yılında çıkardığı Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik etti. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses yarışmasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı. Ardından yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz Bir Fidanız adlı eserini 1969 çıkardı. Bu eser Hakkı Bulut'un tüm Türkiye'de sevilmesine yol açtı.
18 adet 45'lik plak, 65 albüm çalışmasına imza atan sanatçının, bini aşkın beste ve güftesi de kendisine ait eseri bulunuyor. 300'e yakın eseri de başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Sanatçının ayrıca 12 sinema filmi bulunuyor.