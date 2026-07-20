Samanlı Dağları eteklerinde kendiliğinden yetişiyor. Toplaması, kurutması zahmetli ama herkes peşinde

Yalova ıhlamurunun en önemli özelliğinin yüksek glikozit değeri olduğunu vurgulayan Doğan, "Çanakkale, Karacabey, Bolu ve Düzce'de de ıhlamur yetişiyor. Ancak Yalova'da toplanan ıhlamurun hem çiçek kalitesi hem de glikozit değeri daha yüksek oluyor. Bu nedenle Yalova ıhlamuru daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Yurt dışından da talep aldıklarını kaydeden Doğan, küçük ölçekli işletmelerin ihracat süreçlerindeki prosedürler nedeniyle doğrudan gönderim yapamadığını belirterek, "Biz küçük bir esnaf olduğumuz için yurt dışına gönderim sağlayamıyoruz. Ancak büyük firmalar aracılığıyla Yalova ıhlamuru yurt dışına ulaşıyor ve önemli ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.