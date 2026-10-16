Sanatçı Alpay'a veda. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak

18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1960’larda müzik kariyerine adım attı. Kendi kurduğu müzik grubu Üç Hürel ile çeşitli çalışmalara imza atan Alpay, “Kara Tren”, “Eylül’de Gel” ve “Fabrika Kızı” gibi unutulmaz eserlere imza attı.

Attila İlhan’ın bazı şiirlerini de seslendiren Alpay, Türk pop müziğine damga vuran isimler arasına adını yazdırdı.

Aysun Oğuzutku ile evliliğinden Tuluğ adında bir oğlu olan Alpay, ikinci evliliğini Dikmen Kirivak ile yaptı ve bu evlilikten Çağla adında bir kızı oldu. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu’yla yapan Alpay Nazikioğlu, son olarak Bilge Nazikioğlu’yla dünya evine girdi. Bu evlilikten de Zeynep adında bir kızı oldu. Uzun yıllardır ayrı yaşayan çift, evliliklerini resmi olarak sonlandırmamıştı.

800 şarkısı olduğunu söyleyen Alpay, 2022'de 55’inci sanat yılını bir albümle taçlandıranmıştı. Alpay’a Saygı albümünde usta sanatçının şarkılarını Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar ve Hülya Yıldız tekrar seslendirmişti.