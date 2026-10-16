Sanatçı Alpay'a veda. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak
16.10.2026 11:21
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu hayatını kaybetti. Cenazesi çocukları tarafından teslim alınan Alpay, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.
"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren" ve "Ayrılık Rüzgarı" şarkılarıyla tanınan Alpay Nazikioğlu 91 yaşında vefat etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Alpay, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Ancak Alpay'ın cenaze programı sebebiyle hayat arkadaşı ve ailesini karşı karşıya getirdi. İlk olarak Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacağı açıklanan Alpay Nazikioğlu'nun cenaze törenin Ankara'da olacağı duyuruldu.
Alpay'ın cenazesini resmi eşi ile çocukları tarafından Antalya’dan alınarak Ankara’ya götürülürken, cenaze törenin bugün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde yapılacağı ve sanatçının Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği açıklandı.
HAYAT ARKADAŞI CENAZE TÖRENİNE KATILMAYACAK
Bir gazeteye konuşan Nazikioğlu'nun hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay’ın Bodrum’u çok sevdiğini ve burada defnedilmeyi vasiyet ettiğini söylerken cenazeye katılmayacağını belirtti.
Pekiner’in sözlerinin ardından Bilge Nazikioğlu, Zeynep Nazikioğlu ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır. Her şeyden önce onun değerli hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine gösterdiği bunca yıllık özene saygısızlıktır. Sevgili eşim ve biricik babamız harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız.”
UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI
18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1960’larda müzik kariyerine adım attı. Kendi kurduğu müzik grubu Üç Hürel ile çeşitli çalışmalara imza atan Alpay, “Kara Tren”, “Eylül’de Gel” ve “Fabrika Kızı” gibi unutulmaz eserlere imza attı.
Attila İlhan’ın bazı şiirlerini de seslendiren Alpay, Türk pop müziğine damga vuran isimler arasına adını yazdırdı.
Aysun Oğuzutku ile evliliğinden Tuluğ adında bir oğlu olan Alpay, ikinci evliliğini Dikmen Kirivak ile yaptı ve bu evlilikten Çağla adında bir kızı oldu. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu’yla yapan Alpay Nazikioğlu, son olarak Bilge Nazikioğlu’yla dünya evine girdi. Bu evlilikten de Zeynep adında bir kızı oldu. Uzun yıllardır ayrı yaşayan çift, evliliklerini resmi olarak sonlandırmamıştı.
800 şarkısı olduğunu söyleyen Alpay, 2022'de 55’inci sanat yılını bir albümle taçlandıranmıştı. Alpay’a Saygı albümünde usta sanatçının şarkılarını Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar ve Hülya Yıldız tekrar seslendirmişti.