Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 14'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti
08.10.2026 17:45
Son Güncelleme: 08.10.2026 17:57
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sezen Taş, şarkıcı Atilla Taş’ın ilk evliliğinden olan kızı. Sezen Taş, 1992’de doğdu, annesi Atilla Taş’ın 1991’de evlendiği İlkay Sarıköse. Atilla Taş, Sezen dünyaya geldiğinde yaklaşık 17 yaşındaydı.
Sezen Taş, evli ve 2 çocuk annesiydi...