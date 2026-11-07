Şarkıcı Bilal Sonses: "Yaşadığım aşk acısı bana 200 şarkı yazdırdı"
07.11.2026 10:34
Son dönemin popüler isimlerinden Bilal Sonses, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Sonses, henüz 15-16 yaşlarında yaşadığı ilk aşkın şarkılarına nasıl ilham olduğunu anlattı.
“İki Kelime”, “Elin Olamam”, “Sana Bir Şey Olmasın”, “Sol Yanım”, “Kalmam” gibi şarkılarıyla tanınan Bilal Sonses, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.
Müziğe olan ilgisini ve kariyer yolculuğunu anlatan 33 yaşındaki Sonses, ilk aşk acısının şarkılarına ilham olduğunu da itiraf etti.
Babası Mehmet Sonses'in de kendisi gibi müzisyen olduğunu ve o dönem modaya uyarak “Son” olan soyadına ses eklettiğini anlatan Bilal Sonses, kendisi henüz 9 yaşındayken babasının bir trafik kazası sebebiyle vefat ettiğini söyledi.
Sonrasında yaşadıklarından bahseden Sonses, turizm ve otel işletmeciliği bölümü mezunu olmasına rağmen küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyduğunu ve kariyerine nasıl yön verdiğini anlattı.
"İKİ KELİME' DÖNÜM NOKTAM OLDU"
Okuma yazma öğrenir öğrenmez şarkı yazmaya başladığını söyleyen Sonses, “13-14 yaşından itibaren rap müziğe merak sardım ve 18-19 yaşına kadar aslında ben rap müzikle ilgilendim. Sonrasında başarılı olamayınca gitar öğrenmeye karar verdim ve öğrendikçe daha iyi şarkı yazdığımı fark ettim” dedi.
2015'te YouTube kanalı açtığını ve amatör olarak söylediği şarkıları telefon kamerasıyla kaydedip paylaştığını anlatan Bilal Sonses, “İlk 2 sene şarkılarım çok dinlenmedi. Sonra ‘İki Kelime’ şarkımın bir kısmını kendi sosyal medya hesabımda paylaştım ve benim için dönüm noktası oldu. Çünkü ilgi görünce YouTube için de çekip paylaştım” ifadelerini kullandı.
Bu şarkı sonrası adını duyurduğunu belirten Sonses, daha sonra Samsun Demir'le çalışmaya başladığını söyledi.
Sonrasında YouTube kanalında ünlü isimlerle düet yapmaya başladığını anlatan Sonses, ilk düetini Bengü ile yaptığını ifade etti.
15-16 yaşlarından yaşadığı iki üç aylık bir aşkın kendisine ilham olduğunu itiraf eden Bilal Sonses, “O yaşadığım aşk acısı bana 200 şarkı yazdırdı. Bugün aşk acısı çekmiyorum ama besleniyorum ister istemez” dedi.