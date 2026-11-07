Şarkıcı Bilal Sonses: "Yaşadığım aşk acısı bana 200 şarkı yazdırdı"

Babası Mehmet Sonses'in de kendisi gibi müzisyen olduğunu ve o dönem modaya uyarak “Son” olan soyadına ses eklettiğini anlatan Bilal Sonses, kendisi henüz 9 yaşındayken babasının bir trafik kazası sebebiyle vefat ettiğini söyledi.

Sonrasında yaşadıklarından bahseden Sonses, turizm ve otel işletmeciliği bölümü mezunu olmasına rağmen küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyduğunu ve kariyerine nasıl yön verdiğini anlattı.