Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti. Cenaze töreninin tarihi belli oldu

Almanya'da ilik nakli de olan Cansever'in vefatını Mehtap Yılmaz duyurdu. Yılmaz, paylaşımında “Canım ablam büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk. Bana şarkı hediye etti çok üzgünüm. Rahat uyu büyük usta” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kader de Cansever'in vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Canom başımız sağ olsun" dedi.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan şarkıcı, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Sanatçı, 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cansever’in Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.