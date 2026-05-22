Şarkıcı Haluk Levent taburcu oldu
22.05.2026 14:10
Eskişehir konseri sonrası yolda fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Haluk Levent taburcu oldu.
NTV
Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de düzenlenen konseri sonrası AFAD ile yapacağı toplantı için hareket eden Levent, yolda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 57 yaşındaki Haluk Levent, mide kanaması geçirdiği anlaşılınca yoğun bakıma alınmıştı.
Sosyal Medya
Dün sağlık durumunun iyiye gittiği söyleyen Haluk Levent'ten sevindiren haber geldi. Tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı taburcu edildi.